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社會 社會焦點 保障人權

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

記者蔡佩旻／雲林報導

第四岸巡隊麥寮機動巡邏站人員 今（22）日下午3點於時許厝寮泊地進行漲潮巡防，發現鄰近道路停放2台可疑車輛，通報派出所查得車主資料，聯繫到2人位於許厝寮西北堤岸附近沙灘釣魚，經提醒即將漲潮，電話那頭恍然驚呼，水位已高漲無法返回，隨即由麥寮機動巡邏站、許厝寮安檢所及救難人員共同前往救回2人。

▲約3點21分海巡人員於距岸約30公尺海面上發現1名民眾漂流，立即攜帶魚雷浮標及繫上浮水救援繩下水救援，並於3點29分時成功救援上岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲約3點21分海巡人員於距岸約30公尺海面上發現1名民眾漂流，立即攜帶魚雷浮標及繫上浮水救援繩下水救援，並於3點29分時成功救援上岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，2名釣客個別為40多歲的傅姓與蔡姓民眾皆非當地人，2人下午相約至許厝寮岸際沙灘釣魚，渾然不知海水漲潮已至無路可回的地步，幸有海巡人員找尋提醒，當下請求救援。海巡署中部分署第四岸巡隊即派員前往救援，並通報海巡艇、UAV無人機區隊及雲林縣救難協會前往支援。

▲約3點21分海巡人員於距岸約30公尺海面上發現1名民眾漂流，立即攜帶魚雷浮標及繫上浮水救援繩下水救援，並於3點29分時成功救援上岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海巡人員於發現民眾於海面載浮載沉漂流，立即攜帶魚雷浮標及繫上浮水救援繩下水救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，約3點21分海巡人員於距岸約30公尺海面上發現1名民眾漂流，立即攜帶魚雷浮標及繫上浮水救援繩下水救援，並於3點29分時成功救援上岸；另在3點50分雲林縣救難協會成員於附近岸際搜尋時，發現另1名民眾於距岸約50公尺海面上漂流，隨即通報及指引巡邏站救生艇人員，於4點20分成功將第二位民眾救援上岸，經初步檢查2位民眾均無外傷，已自行返家休息。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲，許厝寮沙洲及岸際沙灘因地理及生態環境，常有當地民眾或外地遊客利用退潮時間在此挖掘蛤蜊或釣魚，近年來已發生多起受困待援案件，所幸均無發生傷亡情事；民眾如在岸際或海域從事相關活動時，應注意四周環境及備妥相關安全措施，若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免費服務專線請求協助，本署將立即派員協處。

▲約3點21分海巡人員於距岸約30公尺海面上發現1名民眾漂流，立即攜帶魚雷浮標及繫上浮水救援繩下水救援，並於3點29分時成功救援上岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經查，2名釣客個別為40多歲的傅姓與蔡姓民眾皆非當地人，2人下午相約至許厝寮岸際沙灘釣魚，渾然不知海水漲潮已至無路可回的地步，幸有海巡人員找尋提醒，當下請求救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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