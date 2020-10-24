　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／雲林深夜死亡車禍！20歲男雙載1死1重傷　休旅車駕駛捂臉痛哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮23日晚間發生死亡車禍，造成1死1重傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮昨（23）日晚間發生一起死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路，突然與對向直行機車發生碰撞，強烈撞擊造成機車騎士與乘客共2名男子卡在車底，經警消人員救出其中1人無呼吸心跳，另1人受重傷，隨即送往醫院搶救；休旅車駕駛非常驚恐，陳述未看見機車從哪一個方向來，經警方酒測酒精值為0。

昨日晚間雲林縣消防局7時53分獲報西螺鎮大同路、興農東路轉角發生重大車禍，一輛由柯姓男子駕駛的休旅車於大同路上由南向北在西螺農工轉角左轉時，與對向一輛機車發生猛烈撞擊，游姓機車騎士與後座王姓男子當場被壓在車底。

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲游姓男子約8時08分先被救出，已呈現無呼吸心跳狀態，救護人員立即實施CPR。（圖／記者蔡佩旻攝）

警消到場後發現搶救困難，隨即通知吊車業者前往支援，將休旅車前輪吊掛拉高，搶救卡在車底的機車騎士與乘客，20時08分游姓男子先被救出，已呈現無呼吸心跳狀態，救護人員立即實施CPR，並為其架上自動心肺復甦機送往雲林基督教醫院急救；另名王姓男子於20時10分獲救後呼吸微弱、後腦大出血，緊急送往台大雲林分院搶救。

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲王姓男子於20時10分獲救後呼吸微弱、後腦大出血，緊急送往台大雲林分院搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，機車為游男騎乘搭載王男，兩人均年僅20歲，游男送往雲林基督教醫院，經搶救後重傷不治，於大約22時許拔管，交由家屬移至殯儀館。

王男送往台大雲林分院救治，傷重一度病危停止呼吸心跳，經醫師極力搶救後恢復心跳，目前昏迷插管治療、生命徵象微弱，送往加護病房觀察。

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲休旅車駕駛柯姓男子（黑衣）坐在水溝旁用手捂著臉難過落淚。（圖／記者蔡佩旻攝）

休旅車駕駛為柯姓男子，一臉驚恐祈禱機車騎士與乘客平安，記者詢問時，他難過表示，自己1人從西螺出發在西螺農工路口左轉，準備行經溪洲大橋回家，結果才一左轉，突然發生碰撞，真的不知道如何撞上的，也不知道機車從何方向接近，難過地坐在一旁落下男兒淚。

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲機車遭猛烈撞擊擠成一團。（圖／記者蔡佩旻攝）

車禍現場因撞擊力道猛烈，零件散落一地，休旅車底留下大灘血跡，現場怵目驚心；西螺警方表示，車禍肇事原因及傷者詳細資料均尚在確認中，將調閱附近路口監視器確認事發原因，呼籲民眾行經有號誌路口應遵守交通號誌，切勿搶快，轉彎車應讓直行車先行，警方將同時將加強各項交通執法強度，取締交通違規行為，以維護民眾交通安全。

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲強大撞擊力道造成休旅車水箱破裂，車頭毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲車禍現場零件散落，路面上留下大灘血跡，場面怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲王姓男子卡在車底等待警消救援，約8時10分獲救後呼吸微弱、後腦大出血，緊急送往台大雲林分院搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）


►煎煮炒炸通通辦得到

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►驚險畫面曝！國道轎車左切險撞右拉擊落貨車　後方貨櫃車煞爆煙

►猩球崛起？雲林淵明國中猴群入侵　驅猴員進駐...評估架電圍網

►西螺大橋藝陣文化祭登場　萬人舉火把...免費享用烤大豬滷肉飯

►雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

►民宅竟是毒品倉庫！販毒集團「一貫化生產」賺上億　首腦收押

ET快訊
黑狗狂吠追90公尺…台南12歲女童活活被嚇死　飼主下場出爐
統一獅淘汰富邦悍將　確定晉級季後賽24日拚封王
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林深夜死亡車禍！20歲男雙載1死1重傷　休旅車駕駛捂臉痛哭

國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙

宜蘭多日雨不斷！23日晚明池山區落石坍方　一度交通中斷

快訊／花蓮台9線夜間「連續2車禍」　2位鄉民重傷死亡

快訊／台南佳里弒母男聲押！　檢方：罪嫌重大有逃亡之虞

快訊／台北賓士男違規被罵！大安站下車開1槍…母子車上嚇傻：瞄準我們

台南慈母遭兒持鐵鎚剪刀殺死！心疼愛兒「主動辦出院」　疑種下禍根

快訊／行車沒讓！台北賓士男「大安站」下車開槍…路人嚇傻

黑心商賣地下消毒水！　泰華施董座「無保請回」

網紅放火夜奔F奶女郎香閨...當場抓包　男友不爽：被叫「綠帽男」

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

全美死22萬人↑被轟不適合連任　川普：新冠肺炎是中國大陸的錯

快訊／雲林深夜死亡車禍！20歲男雙載1死1重傷　休旅車駕駛捂臉痛哭

國道屁孩曝光！馬3當M3超車「回馬槍」10秒連撞噴　貨櫃車神閃爆煙

宜蘭多日雨不斷！23日晚明池山區落石坍方　一度交通中斷

快訊／花蓮台9線夜間「連續2車禍」　2位鄉民重傷死亡

快訊／台南佳里弒母男聲押！　檢方：罪嫌重大有逃亡之虞

快訊／台北賓士男違規被罵！大安站下車開1槍…母子車上嚇傻：瞄準我們

台南慈母遭兒持鐵鎚剪刀殺死！心疼愛兒「主動辦出院」　疑種下禍根

快訊／行車沒讓！台北賓士男「大安站」下車開槍…路人嚇傻

黑心商賣地下消毒水！　泰華施董座「無保請回」

網紅放火夜奔F奶女郎香閨...當場抓包　男友不爽：被叫「綠帽男」

疫情回彈！新研究證明「病毒傳播更快」　關鍵原因驚人曝光

絲巾只會圍在脖子上？學會6招「花式打法」　從頭到腳都有時尚感

iPhone 12比官方便宜1000元↑賣爆　好市多：「賣很好」會再進貨

接近死亡前再心動一次！70歲熱戀「人生最後一圈愛情」讓人哭紅眼

「三級片一哥」曹查理開旅行團見AV女優！慘遭旅遊局警告非法賣淫

全聯「神級甜點」再進化！上架秒掃空　網見價格暴動：CP值高

國台辦認民進黨挑釁嗆「不自量力」！陸委會：倒果為因

快訊／雲林深夜死亡車禍！20歲男雙載1死1重傷　休旅車駕駛捂臉痛哭

野生金泰希現身愛寶樂園！　Rain推嬰兒車「夫妻Size差」融化粉

你知道嗎？喝酒真的能提升外語能力　17張插畫幫你科普冷知識

小萌弟睡覺時間「腳饋超大抱枕」　網見超有愛畫面：整個舒服+幸福

社會熱門新聞

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

快訊／台北男違規被罵開槍！母子嚇傻：瞄準我們

快訊／北捷大安站驚傳槍響！男出口開1槍

即／清心董事長等6人遭起訴

夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友無奈：被噹綠帽男

花蓮台9線2車禍　2鄉民重傷死亡

8.8萬LV老花包　「一個平凡動作」慘變平價包

夜奔JKF女郎香閨被抓包　男友搭瑪莎快閃

快訊／行車沒讓！賓士男大安站下車開槍

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

人夫監視器目擊「老婆店內交纏小王」！秒綠炸

他「邊踩油門邊彎腰撿眼鏡」　把對向5騎士撞飛！

更多熱門

相關新聞

環球科大欠薪　教育部罰10萬、擬解聘校長

環球科大欠薪　教育部罰10萬、擬解聘校長

位於雲林縣的環球科技大學傳出欠薪3個月，教師和工會成員今天向教育部陳情，教育部專門委員柯今尉說，已於昨天開罰學校新台幣10萬元，若沒改善，擬依法要求董事會解聘校長。

西螺惡煞口角槍擊傷人　逃8天躲橋下工寮暴斃

西螺惡煞口角槍擊傷人　逃8天躲橋下工寮暴斃

導入新輪圈新年式Honda HR-V上市

導入新輪圈新年式Honda HR-V上市

新Mitsubishi Eclipse Cross問世

新Mitsubishi Eclipse Cross問世

Peugeot新2008休旅傳11月上市

Peugeot新2008休旅傳11月上市

關鍵字：

死亡車禍休旅車西螺鎮雲林

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

急凍變天台北探16°C　莫拉菲將誕生

黑狗狂吠追90公尺…女童活活被嚇死　飼主賠180萬獲緩刑

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

快訊／台北男違規被罵開槍！母子嚇傻：瞄準我們

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

好市多iPhone12「90天能退貨」　網揭5拒買原因

你腦袋裝屎！老鳥司機巴頭配送員

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

「5星座」財運旺到飛起來！

更多

最夯影音

更多
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己
台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面