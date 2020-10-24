快訊／雲林深夜死亡車禍！20歲男雙載1死1重傷　休旅車駕駛捂臉痛哭

▲西螺鎮23日晚間發生死亡車禍，造成1死1重傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮昨（23）日晚間發生一起死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路，突然與對向直行機車發生碰撞，強烈撞擊造成機車騎士與乘客共2名男子卡在車底，經警消人員救出其中1人無呼吸心跳，另1人受重傷，隨即送往醫院搶救；休旅車駕駛非常驚恐，陳述未看見機車從哪一個方向來，經警方酒測酒精值為0。

昨日晚間雲林縣消防局7時53分獲報西螺鎮大同路、興農東路轉角發生重大車禍，一輛由柯姓男子駕駛的休旅車於大同路上由南向北在西螺農工轉角左轉時，與對向一輛機車發生猛烈撞擊，游姓機車騎士與後座王姓男子當場被壓在車底。

▲游姓男子約8時08分先被救出，已呈現無呼吸心跳狀態，救護人員立即實施CPR。（圖／記者蔡佩旻攝）

警消到場後發現搶救困難，隨即通知吊車業者前往支援，將休旅車前輪吊掛拉高，搶救卡在車底的機車騎士與乘客，20時08分游姓男子先被救出，已呈現無呼吸心跳狀態，救護人員立即實施CPR，並為其架上自動心肺復甦機送往雲林基督教醫院急救；另名王姓男子於20時10分獲救後呼吸微弱、後腦大出血，緊急送往台大雲林分院搶救。

▲王姓男子於20時10分獲救後呼吸微弱、後腦大出血，緊急送往台大雲林分院搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，機車為游男騎乘搭載王男，兩人均年僅20歲，游男送往雲林基督教醫院，經搶救後重傷不治，於大約22時許拔管，交由家屬移至殯儀館。

王男送往台大雲林分院救治，傷重一度病危停止呼吸心跳，經醫師極力搶救後恢復心跳，目前昏迷插管治療、生命徵象微弱，送往加護病房觀察。

▲休旅車駕駛柯姓男子（黑衣）坐在水溝旁用手捂著臉難過落淚。（圖／記者蔡佩旻攝）

休旅車駕駛為柯姓男子，一臉驚恐祈禱機車騎士與乘客平安，記者詢問時，他難過表示，自己1人從西螺出發在西螺農工路口左轉，準備行經溪洲大橋回家，結果才一左轉，突然發生碰撞，真的不知道如何撞上的，也不知道機車從何方向接近，難過地坐在一旁落下男兒淚。

▲機車遭猛烈撞擊擠成一團。（圖／記者蔡佩旻攝）

車禍現場因撞擊力道猛烈，零件散落一地，休旅車底留下大灘血跡，現場怵目驚心；西螺警方表示，車禍肇事原因及傷者詳細資料均尚在確認中，將調閱附近路口監視器確認事發原因，呼籲民眾行經有號誌路口應遵守交通號誌，切勿搶快，轉彎車應讓直行車先行，警方將同時將加強各項交通執法強度，取締交通違規行為，以維護民眾交通安全。

▲強大撞擊力道造成休旅車水箱破裂，車頭毀損。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲車禍現場零件散落，路面上留下大灘血跡，場面怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲王姓男子卡在車底等待警消救援，約8時10分獲救後呼吸微弱、後腦大出血，緊急送往台大雲林分院搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）





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