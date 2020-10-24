噴火絕命畫面曝！機車搶黃燈高速自摔　慘撞休旅車夾底盤拖行雙亡

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮昨23日晚間發生一起死亡車禍，一輛由柯姓男子駕駛的休旅車在大同路左轉興農東路，撞上對向直行機車造成機車游姓騎士死亡，後座王姓乘客重傷命危不治，警方調閱監視器發現，雙方疑似車速均快，為搶黃燈而造成這場重大意外。

▲兩車在興農東路變綠燈的前一秒撞上，懷疑兩車都是車速快，可能都想搶黃燈過路口，機車疑似發現煞車不及，機車倒地擦出火花而撞上休旅車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



昨日晚間約7時53分西螺鎮大同路與興農東路轉角重大車禍，柯姓男子駕駛休旅車於大同路西螺農工轉角左轉，與對向由北往南的機車發生猛烈撞擊，機車騎士與後座乘游姓與王姓男子當場被壓在車底，兩人先後救出送醫，游姓騎士送醫後傷重不治，王姓機車乘客後腦大出血陷入昏迷，經送醫搶救14小時後，由醫師宣告傷重不治。

▲機車游姓騎士於前方遭休旅車頭壓在底下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，機車游姓駕駛與王姓乘客都年僅20歲都是西螺人，高中職畢業後未升學，其中王姓男子在西螺果菜市場當搬運工，其王男友人低調表示，未知游男背景，但皮膚黝黑的王男綽號叫小黑，一直與朋友相處都很不錯，人緣非常好，未聽聞與朋友有爭執的事情，有朋友才說好他下次生日要幫他辦場大型慶生會，今日傳出噩耗，朋友都很難過。

▲西螺鎮昨日晚間發生死亡車禍，一輛休旅車在大同路左轉興農東路與對向直行機車發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方調閱車禍影像發現，兩車在興農東路變綠燈的前一秒撞上，懷疑兩車都是車速快，可能都想搶黃燈過路口，機車疑似發現煞車不及，機車倒地擦出火花而撞上休旅車，游男遭休旅車頭壓在底下，王男推測從側邊摔入車底，但詳細判別仍須經專業鑑識才能得知。

▲23日晚間20時08分游姓男子先被救出，已呈現無呼吸心跳狀態，救護人員立即實施CPR。（圖／記者蔡佩旻攝）

車禍現場因撞擊力道猛烈零件散落一地，路面大灘血跡斑駁；西螺警方表示，詳細車禍肇事原因仍須進一步鑑識判別，呼籲民眾行經有號誌路口應遵守交通號誌，「切勿搶快」，轉彎車應讓直行車先行，警方將同時將加強各項交通執法強度，取締交通違規行為，以維護民眾交通安全。

▲王姓男子於20時10分獲救後呼吸微弱、後腦大出血，緊急送往台大雲林分院搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）





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