部桃所有病房清消、病患重新分配！　王必勝曝染疫醫護最新狀況

▲衛福部立桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚急宣布擴大回溯部立桃園醫院相關接觸者，包括「出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者」，全數列居家隔離至出院後14天，超過14天者，要進行7天自主健康管理，預估至少有5000人。部桃前進指揮所指揮官王必勝今（25日）透露，染疫醫護心情都很平靜。

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▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內，今院內所有病房清消重新安排。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園醫院急診室外檢疫所，所有人員進出都要量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

部桃全變紅區，王必勝先是澄清，這是那個時候分紅黃綠，並做一些定義的事，現在情形是把所有院區的病房都清消過，重新安排，病人也做重新安排，包括人員、地點，院內「目前狀況穩定」， 工作業務每一個同樣清消。

王必勝提到染疫醫師情況和心情，每一間都會關懷他們，且一天不只一次，截至今上午收到的回報，不管是哪一位，「心情都很平靜」，而案838、839若持續沒症狀，出院部分依照 CDC規定，只要合乎標準就出院。另外，王必勝說，現在院內居家隔離人數445人，其他則為自主健康管理有2200多人，不過數字每一天都會滾動，這是目前的最新情況。

▲王必勝表示，部桃所有病房和人員都重新做安排、清消，而在20日撤離病患時，化學兵清消救護車。（圖／翻攝王必勝臉書）



陳時中昨晚間表示，有關醫院相關接觸者，即刻起請勿外出，等候通知，自昨晚6時起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。另外，案889和家人案890皆在昨天宣佈確診，由於兩人曾待過的病房一開始是被列為最安全的綠區，只需自主健康管理，但確診後，陳時中也坦言感染源不明，還需要進一步釐清。

▲部桃前進指揮所指揮官王必勝表示，院內所有病房清消。（圖／指揮中心提供）

截至目前國內累計144,679例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含142,073例排除），其中889例確診，分別為779例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、787人解除隔離、95人住院隔離中。