桃醫病人、陪病匡列5000人「居家隔離」　立法院啟動院內調查

▲衛生福利部桃園醫院撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚感染，已知造成醫護、病人及家屬共15例確診， 中央疫情指揮中心24日晚間緊急匡列5000人居家隔離。據了解，立法院秘書處25日上午也啟動調查，詢問院內職工是否有接到需要「居家隔離」的狀況，目前尚未有隔離案例。

立法院長游錫堃今天（25日）主持朝野協商時受訪表示，現在立法院所有同仁進入院內都要戴口罩，朝野協商也移至紅樓302室，立法院會配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，對疫情也非常關心，一切會盡力配合。

中央流行疫情指揮中心表示，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

衛福部表示，針對110年1月6日至1月19日間，桃園醫院出院病人後續的就醫需求，衛生福利部與急診醫學會共同合作，自即日起提供遠距緊急醫療諮詢平台，讓居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間之民眾，有看病需求時，可先經線上急診醫師諮詢，評估診斷後可直接開立處方，如確有就醫需求時，再由桃園市衛生局安排至指定院所就醫，確保病人權益並落實防疫措施。

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