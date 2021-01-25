不畏部桃列紅區！連鎖業者直送120份早餐　熱心民眾狂寄物資挺醫護

記者黃宥寧、陳羿妏／桃園報導

衛福部立桃園醫院（簡稱部桃）群聚感染持續擴大，累計15人染疫，中央流行疫情指揮中心昨（24日）宣布，部桃全院列為「紅區」，並宣布擴大隔離5000人。不過，連鎖早餐店業者今（25日）不畏「紅區」，製作120份早餐直送部桃，為醫護人員打氣，另外，也有熱心民眾透過郵局寄送餅乾、口罩等物資給醫護人員。

▲連鎖業者將120份早餐直送部桃。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

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指揮中心24日下午宣布部桃染疫事件新增2起本土案例，隨後晚間6時再緊急宣布，擴大回溯1月6日至19日與部桃相關接觸者的居家隔離措施，估計有5000人需要居家隔離，另外，由於24日新增2起本土病例感染源不明，因此部桃整棟全列為紅區（高風險）。

對此，連鎖早餐店業者今（25日）上午在部桃被列為紅區的情況下，仍前來送暖，製作120份早餐，力挺醫護人員。業者表示，今提供早餐口味有原味蛋餅、豬柳蛋堡，飲料則有紅茶、奶茶，接下來週四、週五還會再來，預計一個星期會送3次早餐。





此外，現場有郵差每天都會來送郵件、包裹，其中包含熱心民眾寄餅乾、口罩等物資給醫護人員加油打氣，而過去郵差都會送進醫院，但疫情期間則改由醫院內的收發室人員出來領取。

▼熱心民眾請郵局寄送物資到部桃。（圖／記者黃宥寧攝）