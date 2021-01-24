LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中1830說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24日）下午2點才開完記者會宣布新增2例本土確診病患，相隔不到五小時再通知晚間6點半將加開記者會，由指揮官陳時中再上陣，學者、醫界都認為這一波的院內感染很嚴重，應該立即停止門診，來看看陳時中對疫情的最新說明。

今晚出席的人員有中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官和中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長等。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

下午新增2例本土COVID-19病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

另案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。

▲部桃群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）

而之前染疫老翁（案881）有3名同住女兒，其中2人（二女兒、三女兒）為主要照顧者，因為護理師（案852）確診列接觸者隔離，11日、17日、22日三度接受採檢，結果三女兒確診（案885)，二女兒陰性；至於先前已確診大女兒（案882），主要是負責送餐、煮食，整起家庭有3人確診。

針對這起群聚，陳時中也坦言，案852、881、882、883就是一個群聚，以發病時間來看，是案852護理師傳出，但三名家人期間都是密切接觸者，被檢出時序差不多，沒有症狀很難判斷誰傳誰，且案882有2天社會足跡，屬於中度風險。

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