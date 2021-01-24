　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中1830說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24日）下午2點才開完記者會宣布新增2例本土確診病患，相隔不到五小時再通知晚間6點半將加開記者會，由指揮官陳時中再上陣，學者、醫界都認為這一波的院內感染很嚴重，應該立即停止門診，來看看陳時中對疫情的最新說明。

今晚出席的人員有中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官和中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長等。

▲▼0124記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

下午新增2例本土COVID-19病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

另案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。

▲▼0124記者會。（圖／指揮中心提供）

▲部桃群聚關係圖。（圖／指揮中心提供）

而之前染疫老翁（案881）有3名同住女兒，其中2人（二女兒、三女兒）為主要照顧者，因為護理師（案852）確診列接觸者隔離，11日、17日、22日三度接受採檢，結果三女兒確診（案885)，二女兒陰性；至於先前已確診大女兒（案882），主要是負責送餐、煮食，整起家庭有3人確診。

針對這起群聚，陳時中也坦言，案852、881、882、883就是一個群聚，以發病時間來看，是案852護理師傳出，但三名家人期間都是密切接觸者，被檢出時序差不多，沒有症狀很難判斷誰傳誰，且案882有2天社會足跡，屬於中度風險。

相關新聞：

案889、890「曾和朋友打乒乓球、外出吃飯」　感染源、足跡待釐清
指揮中心急推部桃專案App　5類人可回報症狀
部桃擴大15人染疫「今又一樓層失守」　陳時中認：2/4前疫情緊繃
案889、890不在高危險區　陳時中：要做血清抗體檢測
釀部桃15人染疫！首例確診醫師內疚「不斷回想那時候發生什麼」
部桃再增2例！12A、12B升級紅區急召回醫護患者　大規模隔離1301人
染疫翁大女兒案882「詳細足跡」曝光！這2天下午在仲平黃昏市場
快訊／境外移入+3！　2例美國、1例南非均有陰性報告又確診

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／案889曾住院染疫「所有接觸者」列居家隔離　即刻起勿外
快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸
LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中上火線說明
單日15架次共機擾台！　再創今年新高
快訊／知名命理師昏迷「送醫搶救亡」！女友目睹嚇壞
快訊／疫情又生變？指揮中心1830緊急加開記者會　陳時中親上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

即刻起勿外出！2本土感染源不明「所有接觸者」列居家隔離14天

快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸者

確診正妹挺醫護！「住院31天」感謝陪伴　激動哭：把我當家人照顧

LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中1830說明

先讓部桃醫護休息！名醫江坤俊開「乳癌特別門診」：我為妳治療

部桃綠區淪陷！醫曝「整個醫院大概沒安全區了」應加速停止門診

快訊／疫情有變化？指揮中心1830臨時記者會

下波冷氣團極冷時間曝「最低溫急探8°C」　先濕冷→後乾凍

高雄大樹芮氏規模4.2地震「台南七股3級」　網友：地震前3秒地鳴

台鐵莒光號故障卡「通霄至苑裡間」　南下、北上車次延誤

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

即刻起勿外出！2本土感染源不明「所有接觸者」列居家隔離14天

快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸者

確診正妹挺醫護！「住院31天」感謝陪伴　激動哭：把我當家人照顧

LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中1830說明

先讓部桃醫護休息！名醫江坤俊開「乳癌特別門診」：我為妳治療

部桃綠區淪陷！醫曝「整個醫院大概沒安全區了」應加速停止門診

快訊／疫情有變化？指揮中心1830臨時記者會

下波冷氣團極冷時間曝「最低溫急探8°C」　先濕冷→後乾凍

高雄大樹芮氏規模4.2地震「台南七股3級」　網友：地震前3秒地鳴

台鐵莒光號故障卡「通霄至苑裡間」　南下、北上車次延誤

即刻起勿外出！2本土感染源不明「所有接觸者」列居家隔離14天

快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸者

桃園龜山小貨車光天化日丟廢棄傢具　監視器拍下惡行

爸靠近吸貓擼肚　喵皇完美防禦「一反擊」15萬網跟著痛

剛拿到鑰匙「新屋爆炸成廢墟」！　屋主要求退房：建商偷工減料

15架次共機擾台！殲16、蘇愷30、殲10全出動　再創今年單日新高

確診正妹挺醫護！「住院31天」感謝陪伴　激動哭：把我當家人照顧

LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中1830說明

先讓部桃醫護休息！名醫江坤俊開「乳癌特別門診」：我為妳治療

口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了

快訊／又有本土？陳時中連9天親上火線

砸5萬買280個福袋！她曬「開箱照」驚呆網

講部桃聽不懂！他曝「1在地用詞」：老桃園人都這樣叫

甜美女大生停紅燈問「你要去哪」　騎士以為豔遇糗大

2例本土「出院後確診」前台大醫狂嘆2聲：這真的不妙

趕回台吃年夜飯！桃園機場再入境2500人

案889、890感染源待釐清　曾和朋友打乒乓球、外出吃飯

快訊／疫情有變化？指揮中心晚上1830臨時召開記者會

更多熱門

相關新聞

歐洲防疫規格↑　德奧強制戴N95

歐洲防疫規格↑　德奧強制戴N95

隨著歐洲疫情升溫，歐洲多國最近也提升了國內的防疫規格，德國和奧地利政府最近決定，要求所有人在公共場合和交通工具上戴FFP2型的專業醫療口罩；而法國政府則建議民眾，不要再戴自製布口罩或布織口罩。

黃立民：整個部桃大概沒安全區了

黃立民：整個部桃大概沒安全區了

狗狗可嗅出新冠患者氣味！研究：準確率達95%

狗狗可嗅出新冠患者氣味！研究：準確率達95%

看醫生被歧視！中壢人不分了：都是桃園人

看醫生被歧視！中壢人不分了：都是桃園人

戴資穎：又再添了一個銀牌，下週繼續努力

戴資穎：又再添了一個銀牌，下週繼續努力

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19北部醫院群聚感染

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

《玩很大》未播先道歉！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

拒絕79歲阿嬤求歡！他遭打死肢解

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面