起風了！桃園以北濕冷「午後降溫」　最冷12℃時間曝

▲今日東北季風增強，桃園以北、東半部有雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今日東北季風增強，桃園以北、東半部有雨，午後氣溫下降轉冷，下週一清晨北台灣低溫可能剩下12度左右。另外，下週四、五(28、29日)較前一波強的冷空氣影響，至於冷空氣的強度會達何等級？還在觀察中。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(23)日鋒面已東移，東北季風南下，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，下午起氣溫逐漸下降，北台轉冷。白天起各地氣溫：北部22降至14度，中部15至27度，南部15至27度，東部16至25度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今(23日)晨4：30真實色雲圖顯示，東半部有零散低雲，西半部及台灣海峽有平流霧或低雲(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，大台北、東半部及恆春半島有局部少量降雨，西半部亦有零星飄毛雨的現象(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬，明(24)日至下週三(27日)受乾冷空氣影響，各地大多晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波冷空氣偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有「輻射冷卻」早晚冷，日夜溫差大；下週一清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，早出晚歸，應注意衣著調整。

最新模式模擬顯示，下週四、五(28、29日)較前一波強的冷空氣影響，氣溫下降、天氣轉冷；迎風面有局部雨。至於冷空氣的強度會達何等級？目前模式模擬仍在調整中，應持續觀察。