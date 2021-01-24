下波冷氣團極冷時間曝「最低溫急探8°C」　先濕冷→後乾凍

▲大陸冷氣團周四南下，先濕後乾，最冷時間點為周五一整天到周六清晨，中部以北低溫10-12度，空曠地區還會再低2度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

下波轉冷時間點出爐！氣象局指出，周四將有一波大陸冷氣團南下，先濕後乾，最冷時間點為周五一整天到周六清晨，中部以北低溫10-12度，空曠地區還會再低2度，其他地區則約13-14度。至於下波冷氣團強度是否還會再升級？氣象局說，是否達強烈大陸冷氣團要再觀察，但達寒流機率不高。

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▲一周天氣趨勢圖。（圖／中央氣象局）

氣象預報員葉致均表示，今晚到明天清晨都是東北季風影響天氣，台南以北、宜花地區低溫12-15度，其他地區16-17度。明白天開始東北季風減弱，各地高溫明顯回升，西半部普遍24-26度，東半部22-24度，各地低溫約13-17度。

氣象局說，一直到周三前，各地天氣穩定，僅東半部有零星降雨，周三至周四會先有一股東北季風增強，這段期間北部降雨機率提升。

▲下波冷氣團先濕後乾，周四北部、東半部都有降雨機率，周五開始轉乾，降雨範圍縮小。（圖／記者李毓康攝）

周四會有一波大陸冷氣團南下，會不會達強烈大陸冷氣團還要再觀察，以周五一整天至周六清晨最冷。屆時，中部以北、宜花低溫10-12度，其他地區13-14度，空曠地區還會再降2度左右。

下波冷氣團先濕後乾，周四北部、東半部都有降雨機率，周五開始轉乾，降雨範圍縮小，剩東半部及北部山區有雨，到了周六冷氣團就將減弱，白天溫度漸回升。

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