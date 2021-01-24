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快訊／大雨+濃霧特報　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬第4波寒流恐報到？氣象專家吳德榮提醒，周四另一波強冷空氣南下，目前模擬至少為「強烈大陸冷氣團」，很接近「寒流」的強度，會是另一波寒流？機率不能排除！應持續觀察。中央氣象局則預報，周四東北季風再增強或大陸冷氣團南下，影響到周五。

氣象局今天（24日）清晨對花蓮縣、台東縣發布「大雨特報」，東北風影響，今花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局也發布「濃霧特報」，今晨台灣中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，目前南投有局部濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

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▼花東大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今東北季風影響，各地早晚轉涼，清晨台南以北及宜蘭低溫普遍在15到17度，其他地方約18、19度，白天北部及東半部稍有涼意，高溫18到22度，其他地方仍屬舒適，高溫約24到26度，中南部日夜溫差大，可達10度以上；清晨前東半部降雨明顯，花蓮、台東局部地區累積雨量來到大雨等級，白天後東半部的降雨會變得較為零星，至於西半部則為晴到多雲。

氣象局預報，周一清晨東北季風仍影響，各地天氣較涼，中南部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；降雨方面，周一白天至周三迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，但周三大台北地區也有局部短暫雨，氣溫則大致溫暖舒適，中南部日夜溫差大。

氣象局提醒，周四東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，周五東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；周四及周五迎風面北部及東半部地區均有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周五東北季風或大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，各地早晚氣溫仍低；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三受乾冷空氣影響，西半部大多晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；此波冷空氣偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有「輻射冷卻」早晚冷，日夜溫差大，周一、周二清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，早出晚歸，應注意衣著調整。

吳德榮分析，周四另一波強冷空氣南下，氣溫驟降、天氣轉冷，迎風面有局部短暫雨；周五、周六強冷空氣籠罩，天氣寒冷，都要注意保暖，也要注意氣象局的特報！至於其強度會達何等級？目前模擬至少為強烈冷氣團，很接近寒流的強度，模式仍在微調中，會是另一波寒流？機率不能排除！應持續觀察。

根據氣象局資料，入冬第一波寒流在去年12月31日凌晨達標，之後第二波寒流和第三波寒流也都達標，短短12天就有三波寒流。

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