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一張圖看3波變天！冷氣團再襲跌10°C　北台「急凍變冰箱」剩10°C

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團再報到下探10度，強度仍有調整空間。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

東北季風增強！中央氣象局表示，受冷空氣影響，25日清晨台南以北、宜花地區低溫約12至15度，其他地區也只有16度左右，隨後東北季風減弱，氣溫逐漸回升，未來一周北台灣天氣變化較大，中南部則較穩定，28日（周四）大陸冷氣團南下，北東轉雨、氣溫下降，最低恐下探10度，強度仍有調整空間。

氣象局預報，24日晚至25日晨東北季風仍在影響，預測台南以北及宜花地區低溫約12至15度，其他地區16、17度；25日白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫約21至23度，中南部高溫可達24至27度，西半部地區日夜溫差大，可達10度以上，各地多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲下周3波變天，北天灣乍暖還寒 。

預計26日（周二）白天各地天氣穩定，僅東半部、大台北山區有零星降雨，各地低溫約13至17度，高溫在西半部可達24至26度，東半部22、23度，因此西半部日夜溫差大。26日晚至27日（周三）東北季風稍增強，但只反應風力增強及水氣增多，冷空氣並不明顯；大台北、東半部降雨機會提高，其他地區多雲到晴，低溫變化不大，北東高溫會略為下降。

氣象局指出，28日大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降，水氣稍增多，北東有降雨機會，其他地區多雲到晴。到了29日（周五）大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，水氣減少，雨區縮至東半部地區及北部山區，其他地區為多雲到晴。

「上半周春天氣息報到，周四五又乍暖還寒。」氣象局也整理出天氣圖表，指下周天氣變化大－
●25-26日（周一至周二白天）：各地少雨，大多多雲到晴，僅東北部地區及大台北山區有零星雨，中南部、馬祖26日清晨易有霧。
●26-29日（周二晚至周五）：東北季風增強及冷氣團影響，北東雨增多，天氣轉涼冷，中南部則維持多雲到晴、日夜溫差大。
●30-31日（周六至日）：30日起冷氣團減弱，白天溫度漸漸回升，各地多雲到晴、雨勢漸少，日夜溫差大。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

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下波冷氣團極冷時間曝　「最低溫急探8°C」

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