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高雄第一張！帶妻兒搭輕軌　男「無罩」被突襲開罰金額出爐

▲▼高雄輕軌,高雄環狀輕軌。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許力方／綜合報導

高雄市政府衛生局、捷運局、捷運警察於23、24日兩日下午啟動假日稽查專案，採無預警方式兵分四路，前往輕軌凱旋公園站、籬子內站、鼓山站與駁二站等沿線輕軌車廂內，現場稽核民眾搭乘輕軌佩戴口罩狀況。共稽查2135人，發現一人未戴口罩開罰第一張3000元罰單。

衛生局指出，防疫團隊稽查搭乘乘客計2135人，稽核結果發現這一位民眾無特殊原因而未佩戴口罩，他與妻兒於哈瑪星站站體候車，但沒有戴口罩，依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

衛生局進一步說明，因應疫情，高雄市為提升防疫強度，預防疫病擴散，已於去年9月24日公告民眾，出入市內醫療照護場所、大眾交通運輸工具及場站，如無法保持社交距離且會密切接觸不特定對象，於場域內務必全程佩戴口罩，若未正確佩戴口罩且經查獲或舉報屬實者，將依法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

此外，中央流行疫情指揮中心於去年12月1日公告民眾進入八大類場域應戴口罩，防範社區發生疫情，市府再次提醒市民，盡己之力共同營造安全健康生活環境，共同對抗新型冠狀病毒。防疫團隊將繼續加強稽查各類場所，除要求場域管理人員落實防疫管理外，也呼籲民眾切勿鬆懈，應遵守防疫規範，共同實踐防疫健康新生活。

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