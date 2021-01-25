　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市加強防疫三步驟啟動　嚴格防疫安心生活！

▲因應疫情變化，台南市政府25日立即啟動3項防疫措施，進出36家醫療院所要刷健保卡、與各醫院視訊會議即時支援醫護人員、推動上班族會議新規。（圖／記者林悅翻攝）

▲因應疫情變化，台南市政府25日立即啟動3項防疫措施，進出36家醫療院所要刷健保卡、與各醫院視訊會議即時支援醫護人員、推動上班族會議新規。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

因應疫情變化，台南市政府25日立即啟動3項防疫措施，進出36家醫療院所要刷健保卡、與各醫院視訊會議即時支援醫護人員、推動上班族會議新規範，此外居家檢疫、居家隔離者除落實14天隔離與防疫相關措施外，更須於14天期滿後，遵守7天自主健康管理規範。

台南市長黃偉哲指出，上班族都有開不完的會，每次與會人數或多或少，或來自四面八方，因此會議上的防疫準備就非常重要，正因為新冠肺炎病毒來勢洶洶，所以我們不能掉以輕心，大家都照顧好自己，就是給醫護人員最大的幫助。

黃偉哲說，大家一起來遵守會議新禮貌，注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，應以梅花座形式，全程配戴口罩、勤洗手，會議前消毒，實名制及體溫量測，提供酒精使用，開啟門窗，保持空氣流通。

台南市衛生局則指出，為防堵社區出現COVID-19（新冠肺炎)疫情），居家檢疫、居家隔離者除了須落實14天隔離與防疫相關措施外，更須於14天期滿後，遵守7天自主健康管理規範，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人士的健康。

衛生局說，自主健康管理期間，如沒有出現任何症狀，需要外出時，請全程佩戴醫用口罩，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，並延後非急迫之醫療或檢查。倘若無COVID-19（新冠肺炎）相關症狀仍有緊急就醫需求，則請至台南市社區採檢醫院就醫。如果有自主健康管理民眾至台南市各診所就醫，亦請台南市各診所撥打通知衛生局防疫專線（06-2880180），衛生局將協助民眾轉介至台南市社區採檢醫院就醫。

若出現COVID-19（新冠肺炎）相關症狀【發燒( ≥ 38˚C)、嗅/味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀】，請立即佩戴醫用口罩，撥打衛生局防疫專線（06-2880180）或1922，依指示至指定社區採檢醫院就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具前往。就醫時應主動告知醫師接觸史、旅遊史、居住史、職業暴露、以及身邊是否有其他人有類似的症狀。經醫院安排採檢，自採檢醫院返家後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中，不可外出。

衛生局強調，如未確實遵守各項自主健康管理規定，係違反「傳染病防治法」第 48、58 條規定，將依同法第 67、69 條處新台幣6萬至30萬元或新台幣1萬至15萬元不等罰鍰。

濕髮、乾髮都適用

 

ET快訊
快訊／5000人緊急居家隔離　侯友宜：新北有500人
一大早排爆今截止！　台產：注意「這類人」不能投保
快訊／部桃回溯5000人！陳時中下午2點說明
快訊／侯友宜下令：新北54家醫院即日禁止探病、陪病限1人
部桃全列紅色警戒！確診者感染源不明　專家：應全院驗抗體
新冠確診正妹上《醫師好辣》！　胡瓜得知要同台曝忐忑心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

配合防疫　台南市土城聖母廟等多家廟宇取消大型活動

下屆屏東縣長選戰暖身　蘇清泉率先開生育補助3支票

台南市加強防疫三步驟啟動　嚴格防疫安心生活！

配合防疫措施　JETS嘉年華桃園場宣布28日閉園

台南六甲落羽松賞紅季開始！　黃偉哲邀請大家來趟舒暢身心之旅

高雄第一張！帶妻兒搭輕軌　男「無罩」被突襲開罰金額出爐

青春山海線讓您感情永不變　限量「紀念風味禮盒」開放預購

新北擬取消YouBike前30分鐘免費　交通局：轉乘仍享有優惠

石門富基1星、貢寮澳底3星漁港榮獲佳績　新北市政會議獻獎

淡水「樹興」農再社區健行吃美食　自創小農品牌「真蒔」蒔茶油

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

日達人教做羊毛氈「天竺鼠車車」 還原4角色致敬原作！網讚超精細

配合防疫　台南市土城聖母廟等多家廟宇取消大型活動

下屆屏東縣長選戰暖身　蘇清泉率先開生育補助3支票

台南市加強防疫三步驟啟動　嚴格防疫安心生活！

配合防疫措施　JETS嘉年華桃園場宣布28日閉園

台南六甲落羽松賞紅季開始！　黃偉哲邀請大家來趟舒暢身心之旅

高雄第一張！帶妻兒搭輕軌　男「無罩」被突襲開罰金額出爐

青春山海線讓您感情永不變　限量「紀念風味禮盒」開放預購

新北擬取消YouBike前30分鐘免費　交通局：轉乘仍享有優惠

石門富基1星、貢寮澳底3星漁港榮獲佳績　新北市政會議獻獎

淡水「樹興」農再社區健行吃美食　自創小農品牌「真蒔」蒔茶油

家登樹谷擴廠完畢　中國半導體訂單能見度到Q2

熊大迷搶收！麥當勞打造超療癒「限量熊大禮盒」　開賣時間先筆記

帶寵物進考場！學測考到一半「老鼠爬上身」　中山女高生跌地尖叫

過年限定　想靠開運發財水牛轉錢坤　到這家銀行就對了

「健保雲端警示增列自1月6日」　蔡英文：拜託檢查自己的接觸史

鐵籠搏擊爆冷門！　台灣散打王、台菲混血美女都吞敗

拜登大動作防堵變種病毒！擬對南非等30國祭出旅遊禁令

陳偉殷先發看得見！MOMOTV轉播阪神虎主場賽事

快訊／5000人緊急居家隔離　侯友宜估：新北有500人

3境外移入來自「變種病毒肆虐國」！醫籲台灣守不住「應下令鎖國」

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

帶妻兒搭輕軌　男無罩被突襲開罰

配合防疫措施　JETS宣布28日閉園

台南六甲落羽松賞紅季開始！

慈濟捐贈「福慧床」及毛毯

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩

嘉義百貨公司直擊...民眾防疫觀念弱令人捏冷汗

小貨車光天化日丟廢棄傢具　監視器拍下惡行

台南市加強防疫三步驟啟動

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

猝死女嬰生母與5男子產下7孩　生了都給別人顧

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

進入台南醫療院所需出示健保卡確保院內安全

台南市土城聖母廟等多家廟宇取消大型活動

更多熱門

相關新聞

支持部桃！大台中醫師公會發聲明挺全台醫護

支持部桃！大台中醫師公會發聲明挺全台醫護

部立桃園醫院發生群聚感染，社會各界意見不一，但都一致認為疫情嚴峻，全民應提高警覺，目前全球病例巳近1億人（98,834,961人），光是美國就高達2523萬人，台灣迄今有889案，顯示過去的防疫確有優異成效。然而，過去的成功也不能代表未來一定成功，但防疫視同作戰，最忌諱多頭馬車，大台中醫師公會25日發表聲明，呼籲全民全力配合防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。

台南市土城聖母廟等多家廟宇取消大型活動

台南市土城聖母廟等多家廟宇取消大型活動

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

配合防疫措施　JETS宣布28日閉園

配合防疫措施　JETS宣布28日閉園

台南六甲落羽松賞紅季開始！

台南六甲落羽松賞紅季開始！

關鍵字：

台南防疫安心生活

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

《玩很大》未播先道歉！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

他千字轟「台灣不禁出國」網推爆

即／知名命理師昏迷送醫搶救亡！女友目睹嚇壞

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

愛女喚4聲「抱抱我」醫生爸沒理

川普解密：讓台灣靠自己交戰　張競：給北京參考座標

19歲吃播網紅「腦溢血猝死」！

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面