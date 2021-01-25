台南市加強防疫三步驟啟動　嚴格防疫安心生活！

▲因應疫情變化，台南市政府25日立即啟動3項防疫措施，進出36家醫療院所要刷健保卡、與各醫院視訊會議即時支援醫護人員、推動上班族會議新規。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導



因應疫情變化，台南市政府25日立即啟動3項防疫措施，進出36家醫療院所要刷健保卡、與各醫院視訊會議即時支援醫護人員、推動上班族會議新規範，此外居家檢疫、居家隔離者除落實14天隔離與防疫相關措施外，更須於14天期滿後，遵守7天自主健康管理規範。

台南市長黃偉哲指出，上班族都有開不完的會，每次與會人數或多或少，或來自四面八方，因此會議上的防疫準備就非常重要，正因為新冠肺炎病毒來勢洶洶，所以我們不能掉以輕心，大家都照顧好自己，就是給醫護人員最大的幫助。

黃偉哲說，大家一起來遵守會議新禮貌，注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，應以梅花座形式，全程配戴口罩、勤洗手，會議前消毒，實名制及體溫量測，提供酒精使用，開啟門窗，保持空氣流通。



台南市衛生局則指出，為防堵社區出現COVID-19（新冠肺炎)疫情），居家檢疫、居家隔離者除了須落實14天隔離與防疫相關措施外，更須於14天期滿後，遵守7天自主健康管理規範，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人士的健康。

衛生局說，自主健康管理期間，如沒有出現任何症狀，需要外出時，請全程佩戴醫用口罩，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，並延後非急迫之醫療或檢查。倘若無COVID-19（新冠肺炎）相關症狀仍有緊急就醫需求，則請至台南市社區採檢醫院就醫。如果有自主健康管理民眾至台南市各診所就醫，亦請台南市各診所撥打通知衛生局防疫專線（06-2880180），衛生局將協助民眾轉介至台南市社區採檢醫院就醫。

若出現COVID-19（新冠肺炎）相關症狀【發燒( ≥ 38˚C)、嗅/味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀】，請立即佩戴醫用口罩，撥打衛生局防疫專線（06-2880180）或1922，依指示至指定社區採檢醫院就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具前往。就醫時應主動告知醫師接觸史、旅遊史、居住史、職業暴露、以及身邊是否有其他人有類似的症狀。經醫院安排採檢，自採檢醫院返家後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中，不可外出。

衛生局強調，如未確實遵守各項自主健康管理規定，係違反「傳染病防治法」第 48、58 條規定，將依同法第 67、69 條處新台幣6萬至30萬元或新台幣1萬至15萬元不等罰鍰。

濕髮、乾髮都適用



