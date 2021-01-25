快訊／桃園大型活動一律取消或延期　寒假課輔、營隊全喊停

▲桃園武陵高中。（圖／記者黃宥寧攝）

記者楊淑媛、黃翊婷／綜合報導

桃園市政府今日（25日）一早召開防疫會議，市長鄭文燦指示桃園市教育局立刻著手，學校課輔、志工、社團、營隊還有學校室內空間外借，即日起停止。桃市教育局也表明各校將停止上述活動，其他包含武陵高中畢旅取消，中小學聯合運動大會的開幕典禮也取消。

鄭文燦表示，針對這次部桃群聚感染擴大事件，需要大家一起防疫，才能度過風險，畢竟這15名確診者都是本土案例，活動範圍也都在桃園市，地方與中央必須同心防疫，民眾也要回到去年上半年的警覺心，做好個人衛生管理，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，「我相信，我們能夠度過這個考驗。」

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由於25日是學校寒假輔導的第一天，鄭文燦強調，學校的部分要請教育局立刻著手，針對課輔、志工、社團、營隊還有學校的室內空間外借，從今日開始通知停止，課輔停止也要做好宣導，讓學生在家或線上學習。

此外，大型集會群聚活動部分，鄭文燦表示，為了降低社區感染風險，桃園市所有大型集會、活動一律停止或延期，直到2月底；桃園市環保局也會分區陸續進行全市大消毒，包含商圈、車站等公共空間，降低環境汙染可能性。

鄭文燦表示，這些防疫措施都是第一天上路，必然還有不足的地方，市府團隊未來會每天檢討、改進，確保民眾安心生活。