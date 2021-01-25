迎接2021抗疫馬拉松　陳水扁：台灣堅持跑到終點線、再奪第一人稱羨

▲前總統陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

部桃院內感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心24日臨時開記者會宣布，擴大隔離至5000人，為疫情爆發以來隔離人數最多的一次。對此，前總統陳水扁透過臉書鼓勵大家，2021抗疫馬拉松，台灣要堅持跑到終點線，再奪第一人稱羨。

陳水扁25日表示，告别最辛苦的2020，迎接更艱困的20210，變種病毒四處蔓延，台灣以最低的確診個案，成為2020優秀抗疫的模範國家，完全要歸功站在第一線，防疫、醫護人員的嚴格把關，特别是偉大人民的全面配合，才能營造安全無虞的生活環境。

陳水扁強調，迎接2021，抗疫馬拉松已經開跑，台灣一點都不能輕鬆，堅持跑到終點線，再奪第一人稱羨。

面對本次抗疫的艱鉅任務，總統蔡英文指示，全面提升防疫作為，請全體國民共同配合，度過疫情的挑戰！懇請國人共同團結，謹慎落實防疫、互相體諒和協助，台灣一定可以再次度過疫情的挑戰。

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