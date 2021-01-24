陳時中揭「部桃全變紅色警戒」轉折　警覺個案風險高是非常時期

記者許展溢／台北報導

部立桃園醫院確診15名本土個案，連原本12A綠區的安全區，今（24日）也新增2名案例，中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布將此區，及鄰近的12B和10A都列為紅區，讓不少學者、醫界直言這波感染真的嚴重了，且院內大概沒安全區了。指揮官陳時中今晚臨時加開記者會宣布，案889就醫時相關接觸者，即日起全列居家隔離至出院後14天，估有超過5000人。

▲民眾或是院內人員要進到桃園醫院，都得在急診室外檢疫所量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

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由於下午記者會僅將確診的綠區和鄰近的12B和10A變紅區，讓台大兒童醫院長、感染科專家黃立民直說，整個醫院大概都沒安全區了，現在最重要的是「醫療業務愈減愈少愈好」，至少到春節以前，盡量不要有醫療業務，「讓整個院區可以休息。」時任和平醫院急診科主任、萬芳醫院現任醫師張裕泰認為，12A有人確診是出乎意料，代表AB兩棟都有問題，都被污染到了，應擴大分艙分流，現在最好就是「停止病人進入院內看門診」。

「你說他是綠區的病房的患者，但還是有可能到處移動，到公共空間像是電梯按鈕、門把等地方接觸到病毒，其他病房也會有機會受到汙染，現在整棟樓都應該列為紅區。」台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎說明，現在指揮中心召回醫護人員進行二採，是有必要的，但也可能篩檢出的結果是陰性，又或者病毒早已進到社區，後者是最難搞的狀況。

▲衛生福利部桃園醫院日前清空院內時，有少數醫護人員在窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

晚上指揮中心又開記者會，轉折為何？陳時中說明，指揮中心有警覺這個個案，早上有開過相關會議，衡量整體量能，將風險較高的升級，下午緊急針對最急的部分進行聯繫，開會後有此警訊出來，應做更完整的防火牆，考量此影響很大，在非常時期，這樣做是比較完整。

陳時中也說，整棟大樓出院患者都列為紅區，現在範圍還更大，直接出院患者，包括陪病和同住者都一併匡列，他們風險都是一樣的。是否是找不到感染源才這樣？陳時中說，這牽涉到血清PCR檢驗，沒時間等到那時候，寧願早一點把社區風險減到最低。

▲部立桃園醫院感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心進一步指出，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。陳時中強調，上述相關接觸者即起勿外出，全部等候通知，預估會有超過5000人要列居家隔離。

▲即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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