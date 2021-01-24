社區感染確診9人「1301人隔離中」　部桃專案推App「24小時線上諮詢」

▲中央流行疫情指揮中心推出部桃專案線上諮詢平台。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增2例本土COVID-19病例，1人為部桃出院病患（案889），另1人為該案889同住家人（案890）。目前該院造成的感染，以擴大隔離1301人，指揮中心也緊急推出「檢疫民眾緊急醫療線上諮詢」平台，民眾都可用手機掃描QR code，即可做線上諮詢。

衛福部次長石崇良表示，該平台是24小時線上諮詢，和急診醫學會共同合作，由急診醫師協助，諮詢過程完全免費，民眾必須下載App，上網實名註冊，就會開通。

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該平台24小時都可線上使用，也可線上拍照傳送資料，包含過去的用藥紀錄，醫師也會提供診療需要，有需要開藥的民眾，都會由部立醫院協助取得，要就醫的話，會由衛生局安排，必要時會做採檢。

目前整起部桃感染事件，總共匡列1301人要隔離，而案889確診後，住院病房12A也從綠區升為紅區，出院病人都以紅區標準執行，醫護人員都會再採檢一次，紅區要求居家隔離，綠區是關懷，現在12A、12B、10A原來為綠區，都列為紅區。根據統計，部桃事件總計隔離1301人，其中醫院隔離445人、社區266人、回溯隔離590人。