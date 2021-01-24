即刻起勿外出！2本土感染源不明「所有接觸者」列居家隔離14天

記者許展溢／台北報導

部立桃園醫院確診15名本土個案，連原本12A綠區為安全區，今（24日）也新增2名案例，因此指揮中心改列為紅區，鄰近12B和10A同樣列成紅區，指揮官陳時中今晚臨時記者會宣布，即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施。

▲陳時中緊急開記者會說明部桃感染狀況。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍的一出院病患及其同住者、二陪病者及其同住者、三案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

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▲即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

陳時中說，希望雙管齊下讓所有人知道新的措施，相關通知書部分，送達、協尋或連絡不到的，希望警政單位協助，務必在最短時間都通知到，最困難是陪病者，醫院出院名單相對清楚，陪病者相對複雜，出院病患及其同住者在宣布訊息之後，即刻起請勿外出。

▲部桃群聚感染人數已達15人。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。指揮中心提醒，有關上述醫院相關接觸者即刻起請勿外出，等候通知；自今晚6點起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。

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