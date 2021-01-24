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快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸者

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日晚間表示，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

指揮官陳時中表示，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

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▲▼即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心說明，為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。

指揮中心提醒，有關上述醫院相關接觸者，即刻起請勿外出，等候通知；自今晚6時起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排。

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