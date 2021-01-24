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快訊／境外移入+3！　2例美國、1例南非均有陰性報告又確診

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24日）下午召開記者會，指揮官陳時中表示，國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自南非（案886）、美國（案887、888）入境。

指揮中心表示，案886為本國籍40多歲男性，去年1月至南非工作，今年1月7日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案檢疫期滿後，於1月22日自費採檢，於今日確診。疫調後個案表示曾於1月13日出現喉嚨痛症狀；衛生單位已掌握接觸者共16人，其中2人為同住接觸者，列居家隔離，其餘14人皆有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案887為本國籍50多歲女性，長期居住美國，今年1月20日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案於1月22日出現發燒、肌肉痠痛、全身倦怠等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共23人，同班機前後二排座位旅客共8人，列居家隔離，同班機機組員14人及專車司機1人因全程有適當防護，列自主健康管理。

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指揮中心表示，案888為美國籍30多歲男性，於台灣工作，去年11月下旬曾返回美國洽公，今年1月19日再次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至公司宿舍居家檢疫。個案於1月22日出現發燒、頭痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國際機場入境旅客依序入關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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