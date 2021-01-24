快訊／部桃全列警戒！　陳時中：估有5000人要居家隔離

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今晚間緊急宣布，即起擴大部桃相關接觸者居家隔離措施。指揮官陳時中坦言，目前人數還沒辦法確定，但「陪病、同住」都需要列入居家隔離，預計會有5千人需要居家隔離，只要1月6日至19日有出院的患者，全都依照紅區管理。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中坦言，今天公布的本土案889是要警覺得個案，衡量整體量能，把認為風險高的升級，下午緊急討論後，針對最急迫的部分做聯繫，現在有警訊出來，應該做一個更完整的防火牆，當然這樣影響很大，但非常時期，這樣做比較完整。

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回溯擴大居家隔離者包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。

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