影／部桃全列紅色警戒！確診者感染源不明　專家：應全院驗抗體

記者張乃文、許展溢／採訪報導

指揮中心昨（24）日宣布新增2例確診為出現在「綠區」的案889與案890，據了解，2人與首例確診醫師案838並未有直接接觸。對此，有醫師直言，整個醫院大概都沒安全區，早就建議應「全院篩檢、驗抗體」；也強調，該院的醫療業務愈減愈少愈好，至少到春節以前，盡量不要有，「讓整個院區可以休息」。

▲指揮中心宣布擴大匡列接觸者，受影響民眾近5千人。（圖／記者沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對部桃感染持續擴大一事，台大兒童醫院長、感染科專家黃立民指出，早就說過要「全院篩檢、驗抗體」，且是所有有出院的都要驗，但一直沒做，現在看起來比想像中的嚴重，已經很難分安全區跟危險區了，也就是原本的紅黃綠，因為分了半天也不正確，確診的都不是原本的紅區，「整個醫院大概沒有安全區了」。

黃立民說，該院的首要任務是「醫療業務愈減愈少愈好」，至少到春節以前，盡量不要有醫療業務，雖然現在有在減，只是不知道速度多快或慢。他表示，雖不至於到封院，但目前真的要趕快讓個醫療業務加速減少，「讓整個院區可以休息。」

▲衛生福利部桃園醫院已清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

不過，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬則認為「驗抗體有時是緩不濟急」。他說明，一般而言，抗體是在2至4星期後才會出現，因此對目前的狀況來說，「做了也等於白做」，重點應放在1月6日至19日去過部桃等民眾，包括指揮中心所宣布的「出院病患及同住者」、「陪病者及同住者」，以及「案889就醫時相關接觸者」落實居家隔離，隨時留意自身狀況。

黃高彬坦言，這波疫情可能需要進一步追溯該醫院對感染管制的作法，因為台灣的區醫院的設備、人力與醫學中心相比差很多，是不是其中有一些跨區照護或某些小細節無法做得那麼完善。不過他也呼籲，醫護人員已經相當努力，不要再苛責。