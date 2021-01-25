「歷史教訓一次就夠」　SARS最後殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

記者黃翊婷／綜合報導

台北市衛生局前局長邱淑媞日前發文痛斥指揮中心防疫政策欠缺邏輯，引發外界正反意見論戰。臉書粉絲專頁「迷因力量」管理員24日PO出18年前SARS疫情中殉職醫護人員遺屬的文章，內容提到，他的母親是台北榮民總醫院前護理長簡惠珍，也是SARS疫情中最後殉職的醫護人員，當年的疫情造成全台慘況，他至今都忘不了，如今台灣面臨新冠肺炎疫情最嚴峻的時期，現階段還有許多事情需要大家一起努力，「有些歷史的教訓，一次就夠。」

▲2003年SARS疫情重創全球，台灣有11名醫護人員殉職。（圖／達志影像／美聯社）

臉書粉絲專頁「迷因力量」管理員提到，去年一月收到一名網友的訊息，他是2003年和平醫院封院11名殉職醫護人員之一的家屬，當年他還是個孩子，SARS卻奪走了母親的生命，度過整整17年沒有母親陪伴的寂寞成長歲月，如今新冠肺炎疫情延燒全球，心中有許多感觸，這才決定寫下自己的呼籲，期盼台灣人不要忘記教訓。

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該名遺屬表示，他的母親、台北榮民總醫院前護理長簡惠珍是在2003年10月13日殉職，「我永遠忘記不了當初SRAS蔓延全台造成的慘況，更不會忘記始作俑者隱匿疫情的是誰」，疫情因為中國一拖再拖，導致台灣也錯過防疫的黃金時機，「母親多年來一直站在護理的第一線，在SRAS的災難中犧牲。」

遺屬坦言，如今看到新冠肺炎疫情再起，中國第一時間沒有公開狀況，卻有台灣人在疫情初期就說要捐款，讓他無法接受，「難道台灣人記性真的那麼差嗎？忘記當初SARS風暴時，針對台灣入WHO說『誰理你們』的是誰？」、「我想在這個防疫的黃金期，國內還有更多事情需要我們去努力，有些歷史的教訓，一次就夠」。

▲部桃群聚感染擴大。（圖／記者沈繼昌攝）

臉書粉絲專頁「迷因力量」管理員表示，近期台灣爆發部立桃園醫院群聚感染事件，面臨防疫以來最嚴峻的考驗，台北市衛生局前局長邱淑媞卻發文痛斥指揮中心，讓他們決定公開這封家屬的信，也是最真實的血淚控訴，「他們也許可以忘光，但我們永遠不能遺忘。」

其他網友看完文章，也紛紛留言表示力挺，不到一天就吸引超過5600名網友按讚分享，「不會忘，也不能忘」、「含淚看完」、「如果台灣可以順利、平安地度過這次疫情，希望我們可以為這些當年SARS犧牲的醫療人員立碑，沒有他們的犧牲，就沒有後來一連串在各方面的補強，也不會有台灣今天完備的防疫戰力」。