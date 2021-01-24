快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增2例本土COVID-19病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

另案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。

而之前染疫老翁（案881）有3名同住女兒，其中2人（二女兒、三女兒）為主要照顧者，因為護理師（案852）確診列接觸者隔離，11日、17日、22日三度接受採檢，結果三女兒確診（案885)，二女兒陰性；至於先前已確診大女兒（案882），主要是負責送餐、煮食，整起家庭有3人確診，目前案882詳細的公共場所活動史還有待指揮中心公布。

針對這起群聚，陳時中也坦言，案852、881、882、883就是一個群聚，以發病時間來看，是案852護理師傳出，但三名家人期間都是密切接觸者，被檢出時序差不多，沒有症狀很難判斷誰傳誰，且案882有2天社會足跡，屬於中度風險。