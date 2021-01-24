部桃擴大15人染疫「今又一樓層失守」　陳時中認：2/4前疫情緊繃

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日下午召開臨時記者會，公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。目前部立桃園醫院共累計15人染疫，共有1301人居家隔離，是疫情以來最大規模一次。指揮中心指揮官陳時中表示，目前情況沒有放鬆本錢，在2/4之前絕對是緊繃的， 2/4之後還要看疫情變化。

▲部桃事件感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

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部桃院內感染風暴持續擴大，今指揮中心再公布新增2例個案，案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。

另案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。

上述2名病患當時住院樓層為12樓，這也讓院內感染風暴再度擴大到別的樓層。外界擔憂，原先安全期預估是落在1/24~28，但如今再增2確診，國內疫情是否到過年都不能放鬆？對此，陳時中表示，目前情況沒有放鬆本錢，在2/4之前絕對是緊繃的，2/4之後還要看變化，主要觀察部桃院內本身沒有繼續，另外在社區本身在疫調之後也要仔細觀察。

▲指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／指揮中心提供）

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