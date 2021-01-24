球員兼裁判！桃機三航廈廢標重新來過　將發還5000萬押標金

▲桃園機場第三航廈工程一再延宕。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

記者李宜秦／台北報導

桃園國際機場第三航廈主體工程歷經三度流標，日前終於由共同投標的Samsung C&T Corporation/榮工工程公司通過審查，但卻在召開評選會議前發現工作小組成員中竟有人是評審委員，等於球員兼裁判。桃機表示，預計一周內完成廢標程序，並加速重新招標，另外，因該案瑕疵並未影響投標公正性，將發還5000萬押標金給投標廠商。

桃機第三航廈工程一再延宕，土建工程招標第二階段規格標於18日上午10點截止投標，Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標，但工作小組在進行審查時，卻發現該共同投標團隊之服務建議書內容，將本工程最有利標之評選委員列入其工作成員名單中。

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▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

桃機指出，依採購法規定，不予決標該共同投標廠商，廢標程序將在一周內完成，後續將依採購法相關規定儘速重行辦理招標，目標希望3個月內完成，持續推動第三航廈工程。另外，初步檢視，該標案瑕疵並無影響到投標公正性，因此也會發還5000萬元押標金給唯一投標廠商。

事實上，該名出現在工程團隊小組名單內的評選委員，去年底就已辭去職務，並沒有參與規格標的審查，但桃機認為有違反「採購評選委員會審議規則」第14-1條規定，經詢問交通部等相關單位意見後，最後決議廢標。針對評委名單，桃機表示，將重新檢討，可能增聘或改聘。

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