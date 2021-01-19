春節返台旅客周五衝高峰「每日破2千名」　桃機急調度900輛防疫專車

▲桃園機場預估，入境人數將自周三起逐漸增加，並在本周五達到高峰。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

農曆新年即將到來，返台過年人潮因應入境需居家檢疫14天的規定，將提前至本周湧現。根據桃園國際機場公司預估，入境人數將自20日（周三）起逐漸增加，並在22日（周五）達到高峰。面對春節返鄉人潮增加，機場公司已依旅客預報資訊及航班即時動態，滾動檢討當日及次日之每整點入境人數，預先調度車輛與人力因應，在防疫優先前提下全力疏運，協助旅客安心返家。

機場公司表示，由於入境旅客必須符合14天及一人一戶居家檢疫政策，為了趕在春節前完成檢疫與家人團聚，因此今年春節入境人潮提早湧現；預估20日起至26日，每日均有超過2千名的旅客入境，並在22日達到最高峰。

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▲桃機預估20日起至26日，每日均有超過2千名的旅客入境，並在22日達到最高峰。（圖／桃機提供）

桃園機場為因應入境人潮高峰，已加強現場工作人員引導、防疫專車抽號機制、入境旅客專屬等候及用餐區，並已調度超過9百餘輛之防疫計程車、防疫租賃車及防疫巴士投入疏運，載運旅客前往指定地點或防疫旅館。同時，考量入境航班抵達時刻的變更，造成旅客可能在短時間內大量增加的情況，機場公司已與交通業者建立尖峰時段車輛備援調度機制，協調松山機場增援1百輛防疫計程車、租賃車業者加派1百輛防疫專車協助，提升春節返國旅客疏運能量。

另由於桃園機場為邊境管制重要場域，機場公司於13日起劃定「入境旅客活動區域」，規範入境旅客活動範圍限於入境大廳1樓平面層，避免旅客任意走動可能產生防疫破口。上述區域周圍設有警示標誌，並規劃專屬廁所與用餐區，提供旅客以手機點餐及外送服務。機場公司除加強該區域的清消作業外，也加派保全人員巡查，並請餐廳、商店業者提高警覺，遇有疑似入境旅客於其他區域活動，將主動關懷並加以指引，如有未聽勸導之旅客，將請航空警察局共同協處。

機場公司也呼籲旅客，入境返國後，禁止搭乘大眾運輸工具，請儘速搭乘防疫專車，或請親友於第一、二航廈入境小客車接送區接機，確實遵守防疫措施，共同守護台灣得之不易的防疫成果。