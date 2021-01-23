第三航廈評審也投標！桃機認「違反採購法」廢標

▲桃園機場第三航廈工程一再延宕。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

記者李宜秦／台北報導

桃園國際機場第三航廈主體工程歷經三度流標，日前終於由共同投標的Samsung C&T Corporation/榮工工程公司通過審查，原預計本月28日召開評選會議確認評選是否合格，卻被發現通過審查的投標商，工作小組成員中竟有人是評審委員，等於球員兼裁判。桃機公司表示，該案違反採購法，將重新辦理招標，第三航廈工程恐再延宕。

桃機公司表示，桃園國際機場公司第三航廈土建工程招標，第二階段規格標於110年1月18日上午10點截止投標，Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標，參與第二階段規格標。

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經當日下午2點規格標開標，Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標廠商通過審查；惟續經本案工作小組於進行審查時，發現該共同投標團隊之服務建議書內容，將本工程最有利標之評選委員列入其工作成員名單中，違反「採購評選委員會審議規則」第14-1條規定，因此桃機公司將依採購法規定，不予決標該共同投標廠商。

桃機公司指出，後續將依採購法相關規定儘速重行辦理招標，持續推動第三航廈工程。