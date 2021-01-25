搶在27日「檢疫大限」前入境　桃園機場入境大增…1周破1.9萬人

▲疫情之下的桃園機場。（圖／記者李毓康攝）



記者王致凱／綜合報導

本土、境外疫情雙雙夾擊之下，海外台灣人搶在27日「檢疫大限」前返台，只為能趕上農曆春節吃團圓飯，讓年前返台入境旅客創下高峰。光在1月22日就有將近4300人從桃機入境，統計一整周約有1.9萬人從桃機入境，入境旅客人數明顯大幅增加。

今年受疫情影響，返國旅客至少得在27日入境，才能夠趕在農曆年前完成14天居家檢疫，順利與家人吃年夜飯，因此今年農曆年返國潮也較往年提早約兩週出現。

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根據桃園機場統計入境人數預報表，過去一周入境人數在22日達到高峰，預報有4,291人入境桃機，惟實際入境人數可能與預報表有所差異。此外，從20日起每日預報入境人數都超過2000人，相較過去明顯增多，總計18日至24日預報有19,260人從桃園機場入境。

根據預報表，桃園機場24日尖峰入境時段為下午2時至3時，以及4時至5時，分別有400多位和700多位旅客入境，大多數旅客為搭乘大陸飛抵桃園航班，其他也包括從東南亞抵達的航班。

桃園機場公司為因應疫情升溫與春節返鄉潮旅客高峰，將配合採取防疫措施，包括包括縮減出入口並落實門禁管制，確實以酒精對手部消毒、戴口罩，航廈入口與安檢線前也設置體溫測量儀，並對旅客頻繁接觸之設備、檯面、平面加強清潔消毒。

面對春節前的返鄉入境潮，中央流行疫情指揮中心表示，至24日上午負壓隔離病房還有400間左右的空房數，醫療能量和隔離病房數量充足。

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