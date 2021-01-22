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拚過年前14天完成檢疫！桃機入境4300人　創返鄉潮單日最高峰

▲距離農曆春節僅剩約20天，據移民署統計，桃園國際機場22日入境旅客人數達4300人，圖為入境旅客在海關前通過檢疫。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲距離農曆春節僅剩約20天，據移民署統計，桃園國際機場22日入境旅客人數達4300人，圖為入境旅客在海關前通過檢疫。（照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因為疫情關係，中央流行疫情中心日前公布自國外入境旅客均須配合居家檢疫14天，再加上7天自主管理防疫措施，距離農曆春節僅剩20天，桃園國際機場22日湧入不少入境旅客；根據移民署統計，今日預報入境旅客為4300人，創下農曆年前返鄉潮單日最高峰。此外，桃園國際機場指出，為配合防疫，桃機縮減旅客出入口落實門禁管制，從63個減為20個，入境旅客需確實以酒精進行手部消毒、佩戴口罩等措施，落實邊境防疫作為。

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

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▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

為趕在農曆春節期前完成14天居家檢疫，桃園國際機場今日湧現返鄉潮，根據移民署資料顯示，22日預報返台人數為4300人，其中一航廈入境為1000人、二航廈入境為3300人，共計約4300人，出境者則合計為1405人，多數是自大陸返台過農曆年台商，桃機二航廈下午湧現填寫檢疫聲明書入境旅客，機場出現難得排隊人龍。

桃機公司為因應疫情升溫與春節返台旅客之高峰期，將配合防疫措施，包括縮減出入口並落實門禁管制，自63個減為20個，並確實以酒精進行手部消毒與佩戴口罩，航廈入口與安檢線前設置紅外線測溫儀量測體溫，超過攝氏37.5度者禁止進入及搭機。

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客大增，旅客聽從海關人員檢疫登記。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客大增，旅客聽從海關人員檢疫登記。（照／記者沈繼昌翻攝）

並針對旅客頻繁接觸之設備、地面、檯面等處強清潔消毒、空調換氣率、廣設酒精與清潔消毒設備於主要通道；劃定「入境旅客活動區域」，入境旅客活動範圍限於入境大廳1樓平面層，設置入境旅客專屬用餐區並提供行動裝置點餐與餐點外送服務，避免形成防疫破口。

並協調松山機場增援1百輛防疫計程車、租賃車業者加派1百輛防疫專車協助，以提升相關疏運能量；為掌握人員健康狀況與控制高風險族群，員工上班前均量測體溫，並作成紀錄。桃機公司將全力遵照指揮中心命令與交通部指示堅守國門崗位，以落實邊境防疫作為，也籲請旅客確實遵守各項措施，守護台灣防疫成果。

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