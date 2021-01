她榨乾「失智症客戶」狂盜520萬！爽辦婚禮、買名牌　下場慘了

▲英國一名37歲女子榨乾失智症客戶的銀行帳戶。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/綜合外電報導

英國曼徹斯特37歲女子莎拉(Sarah Aikenhead)在律師事務所任職,卻趁著職務之便,盜領失智症客戶潘蜜拉(Pamela Sread)銀行帳戶存款,一共偷走超過13.6萬英鎊(大約新台幣520萬元)的財富,全都用來支付豪華婚禮、名牌服飾等奢侈花費。她的犯行如今遭到揭發,被判處3年4個月有期徒刑。

綜合《太陽報》、《曼徹斯特晚報》報導,潘蜜拉罹患失智症,長期居住在養老院,財務事宜全都交由律師事務所處理。她不幸去世、展開遺囑認證程序後,外界才發現案情。

檢察官傑克遜(Wayne Jackson)出庭時表示,被告2019年5月起開始犯案,一點一滴榨乾潘蜜拉的戶頭,「在婚禮會場上就花費1.2萬英鎊(大約新台幣46萬元)」,接著砸下數千英鎊,購買奢侈品與名牌服飾,甚至平白無故贈送弟弟3萬英鎊(大約新台幣115萬元)。

