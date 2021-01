7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

▲「哈羅德國王酒吧」(King Harold Pub)。(圖/翻攝自Google maps)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名7歲男童和家人到一處酒吧遊玩,沒想到當他坐在花圃旁邊,伸手觸摸旁邊的金屬握把時,竟遭到強烈電擊,當場失去意識,緊急送醫後仍宣告不治。而當地法院也指出,該俱樂部早就因「多處潛在安全問題」遭警告,目前負責電力的工人也被依過失殺人起訴。

根據BBC報導,英國哈羅德伍德(Harold Wood)7歲男童泰瑞爾(Harvey Tyrrell)2018年9月和家人一起前往「哈羅德國王酒吧」(King Harold Pub)。結果泰瑞爾跟朋友在花圃邊玩耍時,坐在一盞燈旁邊,等朋友去拿洋芋片,結果當朋友跑回來時,只看到泰瑞爾雙手緊抓住一旁的金屬欄杆,但身體向後仰,叫他也沒有任何反應,30秒後就在眾人面前倒下。

泰瑞爾的父母立刻將孩子送醫,但在急救一個多小時過後,還是宣告不治。警方指出,該座電燈的防護不足,沒有加裝防水絕緣;進一步調查發現,該間酒吧還有另外12個可能漏電的地方,還有32個潛在安全問題,且早在2009年就曾收到警告。

負責酒吧電力維護的工人、現年73歲的內勒(Colin Naylor)遭到法院依過失殺人罪起訴,同時也被指控未能履行《工作場所健康與安全法案》(Health and Safety at Work Act)中規定的業主職責。

