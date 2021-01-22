　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

▲▼「哈羅德國王酒吧」（King Harold Pub）。（圖／翻攝自Google maps）

▲「哈羅德國王酒吧」（King Harold Pub）。（圖／翻攝自Google maps）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名7歲男童和家人到一處酒吧遊玩，沒想到當他坐在花圃旁邊，伸手觸摸旁邊的金屬握把時，竟遭到強烈電擊，當場失去意識，緊急送醫後仍宣告不治。而當地法院也指出，該俱樂部早就因「多處潛在安全問題」遭警告，目前負責電力的工人也被依過失殺人起訴。

根據BBC報導，英國哈羅德伍德（Harold Wood）7歲男童泰瑞爾（Harvey Tyrrell）2018年9月和家人一起前往「哈羅德國王酒吧」（King Harold Pub）。結果泰瑞爾跟朋友在花圃邊玩耍時，坐在一盞燈旁邊，等朋友去拿洋芋片，結果當朋友跑回來時，只看到泰瑞爾雙手緊抓住一旁的金屬欄杆，但身體向後仰，叫他也沒有任何反應，30秒後就在眾人面前倒下。

泰瑞爾的父母立刻將孩子送醫，但在急救一個多小時過後，還是宣告不治。警方指出，該座電燈的防護不足，沒有加裝防水絕緣；進一步調查發現，該間酒吧還有另外12個可能漏電的地方，還有32個潛在安全問題，且早在2009年就曾收到警告。

負責酒吧電力維護的工人、現年73歲的內勒（Colin Naylor）遭到法院依過失殺人罪起訴，同時也被指控未能履行《工作場所健康與安全法案》（Health and Safety at Work Act）中規定的業主職責。

ET快訊
楊丞琳、李榮浩終於要見面！　分開303天：隔離結束了
染疫人數暴增！桃園超車新北成第1　全台最新確診地圖曝光
案881牙痛跑其他醫院看診　長庚回應了
黃捷認「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過難關
首位患者染疫　確診女兒非居家隔離「曾外出買三餐」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

武漢封城週年！「吹哨人李文亮醫師」英文繪本曝光...國際矚目

研究：禮來抗體療法　大減8成新冠染疫風險

7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

美國醫生偷走新冠疫苗讓親友先打　辯稱：怕它們會過期

她等車驚覺濕濕的！竟是男警「偷抹體液」　被逮時已得逞30次

生病提早回家發現「空調是開的」　女屋主嚇壞：陌生人住天花板上

「染新冠可拿2萬」英政府16頁文件外洩　擬推補助新政拚防疫

以為能取暖…超扯20歲少婦出門前「開火爐」　2幼子遭活活燒死！

恐怖大王再臨！巴格達自殺炸彈攻擊，伊斯蘭國承認犯案

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

武漢封城週年！「吹哨人李文亮醫師」英文繪本曝光...國際矚目

研究：禮來抗體療法　大減8成新冠染疫風險

7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

美國醫生偷走新冠疫苗讓親友先打　辯稱：怕它們會過期

她等車驚覺濕濕的！竟是男警「偷抹體液」　被逮時已得逞30次

生病提早回家發現「空調是開的」　女屋主嚇壞：陌生人住天花板上

「染新冠可拿2萬」英政府16頁文件外洩　擬推補助新政拚防疫

以為能取暖…超扯20歲少婦出門前「開火爐」　2幼子遭活活燒死！

恐怖大王再臨！巴格達自殺炸彈攻擊，伊斯蘭國承認犯案

年底購屋旺季效應！12月新增房貸金額超過百億　創近5年新高

劉書宏賣水餃親送到李玉璽家　「全套服務」鍾欣凌驚呼：我也要！

「灰嘴萌獸」跑來屋子假裝家貓！　他走近笑翻：阿嬤完全沒發現

感謝偏遠醫護防疫辛勞　福容福隆贈澳底保健站蜂蜜蛋糕甜點

女演員突變菸嗓！一查竟得乳癌…醫驚曝「罹患率」：年輕人當心了

富邦盃少棒／新街全錫安大會首轟call媽媽報喜　拚U12國手

疫情下的生活經驗入題　學測社會考「防疫結合哪些地理技術」

考學測要帶傘！明起變溼冷「低溫探12°C」　最冷時間點曝光

「有那麼難考嗎」陪女友考公營…成績出爐哭了！他直接被放生

中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

國際熱門新聞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

屁孩想當網紅　山頂拋貓自由落體

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

「大馬環球小姐」驚傳新冠確診！

小腳動了　懶醫生把女嬰送去凍死

43秒畫面曝光！　洛杉磯又驚見「鋼鐵人」空中飛行

腿痛慘被認定裝病　他跪爬出院畫面曝

蓬佩奧曝「1384天」神秘日期　疑暗指下次大選

印尼空難搜救結束　已確認43名罹難者身分

更多熱門

相關新聞

英拚防疫　擬推「染疫拿2萬」衝高檢測

英拚防疫　擬推「染疫拿2萬」衝高檢測

英國爆發新冠變種病毒疫情後，確診病故人數節節攀升。英國政府正研擬最新防疫對策，依據衛生部門一份16頁外流文件，其中一方案正是讓接受病毒檢測陽性患者領取500英鎊（約新台幣近2萬元）補助，藉此說服更多民眾接受檢測，並在得知染疫後進行自我隔離。

英新冠疫情強襲！單日1820人亡...英首相嚴重警告

英新冠疫情強襲！單日1820人亡...英首相嚴重警告

剪樹枝遭電擊　他皮膚秒融化

剪樹枝遭電擊　他皮膚秒融化

男學生描述與已婚女師性愛...遭駁：太矮做不來

男學生描述與已婚女師性愛...遭駁：太矮做不來

關鍵字：

觸電英國

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面