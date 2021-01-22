7歲童花圃玩耍…緊抓漏電燈具「仰頭昏厥」　父母面前遭電死

▲「哈羅德國王酒吧」（King Harold Pub）。（圖／翻攝自Google maps）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名7歲男童和家人到一處酒吧遊玩，沒想到當他坐在花圃旁邊，伸手觸摸旁邊的金屬握把時，竟遭到強烈電擊，當場失去意識，緊急送醫後仍宣告不治。而當地法院也指出，該俱樂部早就因「多處潛在安全問題」遭警告，目前負責電力的工人也被依過失殺人起訴。

根據BBC報導，英國哈羅德伍德（Harold Wood）7歲男童泰瑞爾（Harvey Tyrrell）2018年9月和家人一起前往「哈羅德國王酒吧」（King Harold Pub）。結果泰瑞爾跟朋友在花圃邊玩耍時，坐在一盞燈旁邊，等朋友去拿洋芋片，結果當朋友跑回來時，只看到泰瑞爾雙手緊抓住一旁的金屬欄杆，但身體向後仰，叫他也沒有任何反應，30秒後就在眾人面前倒下。

泰瑞爾的父母立刻將孩子送醫，但在急救一個多小時過後，還是宣告不治。警方指出，該座電燈的防護不足，沒有加裝防水絕緣；進一步調查發現，該間酒吧還有另外12個可能漏電的地方，還有32個潛在安全問題，且早在2009年就曾收到警告。

負責酒吧電力維護的工人、現年73歲的內勒（Colin Naylor）遭到法院依過失殺人罪起訴，同時也被指控未能履行《工作場所健康與安全法案》（Health and Safety at Work Act）中規定的業主職責。