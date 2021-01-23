英國僅列3染疫症狀「舌頭潰瘍、變色」患者飆增　恐遺漏20%病例

▲越來越多新冠患者出現舌頭潰瘍的症狀，而英國國民保健署卻未將此列入症狀清單。（圖／翻攝自Twitter／@timspector）

記者張寧倢／編譯

英國醫學專家呼籲，公共醫療服務體系「國民保健署」（NHS）應該將「新冠病毒舌」（Covid tongue）列入官方公布的新冠肺炎感染症狀，以便民眾識別自己是否染疫。專家擔憂，由於越來越多病患出現舌頭潰瘍或變色等「非典型症狀」，若未增列症狀，恐造成5分之1的感染者被遺漏。

根據《每日郵報》報導，英國倫敦國王學院（King's College London）流行病學教授史派克特（Tim Spector）透過他研發的擁有數百萬英國用戶的新冠症狀追蹤app發現，越來越多的新冠患者出現舌頭腫脹、變色與潰瘍等口腔症狀，這些非典型症狀者可能不知自己染疫，而導致20%的病例遭到遺漏。

▲史派克特教授稱，出現舌頭潰瘍、皮疹、身體疼痛等不常見症狀的人約有35%。（圖／翻攝自Twitter／@timspector）

報導指出，NHS目前列出的3大症狀為發燒、持續咳嗽以及嗅覺、味覺喪失或改變，並稱出現這3種症狀者應該自我隔離與檢疫，但這意味著患有非典型症狀的英國人無法獲得篩檢，可能繼續傳播病毒。史派克特教授說，「新冠病毒舌」的醫學名稱是舌炎（glossitis），其他不常見的症狀還有皮疹、頭痛、胃痛等。

▲一名自稱確診的患者在史派克特教授的推特發文中留言，表示自己染疫的早期症狀也包含舌炎。（圖／翻攝自Twitter／@corispecial）

在美國，疾病控制與預防中心（CDC）針對11種主要症狀發出警告，包含疲勞、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛與呼吸急促或困難，也認為病毒會導致一系列其他副作用。史派克特教授呼籲，NHS應該增列他們「全球最簡短的症狀清單」，以確保在早期感染就能被發現，「有35%的人在最具傳染力的前三天會出現非典型症狀。」

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