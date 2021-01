軍人衣櫥藏裸女！臭味傳出才踢爆　高層疑共諜設「甜蜜陷阱」竊密

▲英國海軍一名飛行員將裸體的女友藏在宿舍的衣櫃內。(圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/編譯

英國約維爾皇家海軍(RNAS Yeovilton)最近被曝,基地中有飛行員私自將一名裸女藏在宿舍衣櫥內長達2週,直到房間屢屢傳出臭味才被揭露,這名軍人堅稱,女子是自己的女友。這名裸女出生於遠東,持有荷蘭護照,但軍方懷疑她是中國間諜,故意接近這名最近才參與了南海任務的軍人,是想利用「甜蜜陷阱」來竊取軍事情報。

據《太陽報》報導,這名軍人是隸屬於海軍艦隊野貓直升機特種部隊的飛行員。他在2019年度假時認識了這名女子,並於2020年聖誕節休假後,偷偷地將女友放進汽車後備廂裡「運」至宿舍。為了掩人耳目,他在宿舍門口貼了一塊寫著「請勿入內,區域清潔中」的牌子。

兩人在宿舍內度過了荒淫的2週,直到其他軍人抱怨,這間房內經常傳出臭味,於是一名高級軍官破門而入,才讓事情曝光。當軍官進入這名飛行員的房間時,他們在衣櫥內發現了這名裸女。女子被發現時衣不蔽體,正蜷縮在衣櫃中飛行員的制服後。

So much to unpack in this headline:



Semi-naked woman found in airman's wardrobe on special forces navy base sparks Chinese spy fears https://t.co/fkwBdEGly9