寒流一波波！花蓮秀林鄉桃受凍害補助　每公頃7萬5千至2月1日

▲花蓮秀林鄉高山地區因下雪造成部分桃樹植株出現枝條受損、顏色改變等凍害情形。(圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自去年跨年夜起迄今，半個多月內已連續3波寒流，陸續影響國內農作物發生寒害。尤其1月上旬寒流影響，花蓮秀林鄉高山地區因下雪造成部分桃樹植株出現枝條受損、顏色改變等凍害情形。經縣府啟動災害救助程序，22日獲農委會公告啟動天然災害救助，救助額度標準為每公頃7萬5000元，符合救助資格的農友儘速前往秀林鄉公所申請。

農業處說明，秀林鄉高山地區「桃」遭受凍害災情，經縣府組成勘災小組，會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署、秀林鄉公所等相關單位前往現勘確認災情後，釐清符合救助標準，函請建議農委會救助。依農委會公告資訊顯示，秀林鄉受理期間自1月23日起至2月1日止，共計10日（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日）。請符合申請資格的農友儘速前往辦理。

花蓮縣政府表示，本次公告資訊，救助鄉鎮為「秀林鄉」，救助項目為「桃」，救助額度為每公頃新台幣7萬5000元。救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農、林、漁、牧生產之自然人）。二、辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

農業處說明，農民申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢附所需文件，俾利辦理。此外，依據農業天然災害救助辦法規定，也請公所應成立專案小組，動員機關內服務人員或村（里）長，分組併行協助農業災情勘查及現金救助工作。

縣長徐榛蔚表示，截至目前接獲各鄉鎮公所反應因低溫所致農作物損害者，縣府皆積極前往協助災情確認，如符資格品項，縣府將全力向中央爭取天然災害救助。農業處近日陸續勘查富里及玉里的秧苗場、瑞穗興南段和溫泉段的鳳梨花，確認相關災害情形，並已於日前發文予農委會建請救助公告。

農業處再次提醒，此次秀林鄉寒害桃受災補助受理期間至2月1日（一）截止，請符合資格的農友儘速前往在地公所申辦，逾期將不予受理。自去年跨年夜起迄今，半個多月內已連續3波寒流，陸續影響國內農作物發生寒害。尤其1月上旬寒流影響，花蓮秀林鄉高山地區因下雪造成部分桃樹植株出現枝條受損、顏色改變等凍害情形。經縣府啟動災害救助程序，22日獲農委會公告啟動天然災害救助，救助額度標準為每公頃7萬5000元，符合救助資格的農友儘速前往秀林鄉公所申請。

農業處說明，秀林鄉高山地區「桃」遭受凍害災情，經縣府組成勘災小組，會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署、秀林鄉公所等相關單位前往現勘確認災情後，釐清符合救助標準，函請建議農委會救助。依農委會公告資訊顯示，秀林鄉受理期間自1月23日起至2月1日止，共計10日（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日）。請符合申請資格的農友儘速前往辦理。

花蓮縣政府表示，本次公告資訊，救助鄉鎮為「秀林鄉」，救助項目為「桃」，救助額度為每公頃新台幣7萬5000元。救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農、林、漁、牧生產之自然人）。二、辦理救助項目損失率達20%以上者，依救助額度予以救助；未達20%者不予救助。三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

農業處說明，農民申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢附所需文件，俾利辦理。此外，依據農業天然災害救助辦法規定，也請公所應成立專案小組，動員機關內服務人員或村（里）長，分組併行協助農業災情勘查及現金救助工作。

徐榛蔚表示，截至目前接獲各鄉鎮公所反應因低溫所致農作物損害者，縣府皆積極前往協助災情確認，如符資格品項，縣府將全力向中央爭取天然災害救助。農業處近日陸續勘查富里及玉里的秧苗場、瑞穗興南段和溫泉段的鳳梨花，確認相關災害情形，並已於日前發文予農委會建請救助公告。

農業處再次提醒，此次秀林鄉寒害桃受災補助受理期間至2月1日（一）截止，請符合資格的農友儘速前往在地公所申辦，逾期將不予受理。

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