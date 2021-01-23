再涼1天就回暖！周末北台灣整天冷　下周「天氣大轉變」下探9°C

▲鋒面離開各地天氣轉乾。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

隨著鋒面離開，今日各地天氣逐漸穩定，中央氣象局表示，明日受到東北季風影響，中部以北低溫約13度，北台灣白天高溫約18度，而中南部日夜溫差可達10度以上。下周四起將有東北季風或大陸冷氣團影響，最低溫下探9到10度。

氣象局預報員林定宜表示，明日受到東北季風影響，北部、東北部整天涼冷，高溫約18到22度，中南部日夜溫差可達10度以上，白天高溫25到26度，而低溫部分，中部以北、東北部約13到15度，其他地區16到17度。因水氣減少，明日僅東半部有零星短暫陣雨，清晨花東沿海可能有局部大雨。

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此波東北季風影響到下周一清晨，周一到周三天氣穩定，僅東半部有局部陣雨，周三大台北地區也會有降雨機率，各地氣溫溫暖舒適，北部約25到26度、中南部26度、東部22到23度，早晚受輻射冷卻影響，低溫僅約12度，白天太陽露臉後氣溫才會回升。

▲下周四天氣轉冷下探9度。（圖／記者屠惠剛攝）

下周四受東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫自下降，北部、東北部整天都冷，其他地區早晚較冷，中部以北僅有9到10度、南部12到13度，周五、六清晨受輻射冷卻影響，西半部可能出現10度以下低溫。

此外周四、五北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，周五白天開始冷空氣減弱，氣溫再度回升，不過早晚偏冷，東半部仍有短暫陣雨。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前鋒面離開、乾空氣接手，西半部、北部午後陸續都能看到陽光，接下來幾天天氣不錯、偏涼，只剩北海岸、東台灣，還是陰天偶飄雨。

因為天氣轉晴，中南部深夜又會有輻射冷卻效應，明天起每晚的深夜、清晨，西部平地最低下探12度，日夜溫差接近十度。下周四東北季風再增強，可能又要變冷了，天氣將有大轉變。