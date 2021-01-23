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學測數學考「投票所得票數比例+推理論證」　試考生評具鑑別度

▲▼大學指考,戴口罩,量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

▲大學學測。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測今（23日）第二天首科數學，大考中心分析這次試題特色很強調「基本觀念」，如單選1的評量矩陣基本運算，和選填B的評量空間中的平面與直線。還結合了生活情境與數學知識，如多選9的選舉開票+推理能力，更涵蓋各難度試題。試考生認為，是份具鑑別度的試卷。

高中教師評論，多數試題評量單一章節或概念，第1題為矩陣單元，多選第10題為三角單元，選填B為空間中的平面與直線單元。部分試題，其數字有適當設計，若採用適當策略求解，便沒有困難的計算，如第6題可運用橢圓的定義以簡化計算，第E題先約分後即可快速求解。

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高中師認為，題型特色欲評量學生能否結合基礎概念，多選題選項設計由淺入深，且結合了推理論證能力，如第9題結合投票所得票數比例情境，評量有效票數的比值，與推論不同候選人於低比例的投票所票數較多時，能否決定當選人？整體試題強調思考、分析判斷與推理論證能力。本次試題主要仍評量高中數學基本概念，學生只要肯嘗試、觀念正確便能答出多數目。

▲▼110學年度大學學測數學試題。（圖／記者許展溢攝）

▲110學年度大學學測數學試題。（圖／記者許展溢攝）

試考生表示，試題取材多元生活化，舉凡村長選舉票數的計算、心理實驗結果表格的判斷等，測驗學生在日常生活中的數學及推理能力，符合素養命題趨勢，強化學生對數學科的活用能力。

試考生指出，今年數學試題著重測驗學生對數學及空間圖形的掌握度，部分題目需要自行繪圖。以表格內容的判斷取代傳統數據分析與統計的題目，再加上數與式的判斷能力，並且把重點放在機率及排列組合、平面幾何和空間幾何的單元。綜合來看，是份具鑑別度的試卷。

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