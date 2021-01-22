學測國文難！補教師多花20分鐘解答　考閱讀理解要「多層次」看題

▲大學學測國文科結束。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

學測國文科稍早結束，得勝者文教國文補教師陳怡樺表示，今年考題整體來說比去年難，但難的原因不是文言文變多，而是今年考題文學性較強，要考考生閱讀力、理解力，到分析、思考能力，以及判讀答案能力，考生須經過多層次的過程才能獲取到答案，無法用「直觀性」解答。

陳怡樺分析，今年考題無法讀好題幹表面就可以解答，需要進一步了解背後的意思才能解答，甚至在閱讀測驗的部分，也需要了解通篇的意思，才能解答。甚至今年考題「翻案性」非常強，無法用先備知識做答。

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▲國文補教師陳怡樺。（圖／記者崔至雲攝）

陳怡樺以試題第12題為例，該題提到「郊寒白俗」四字，但是內文其實是在說明作者王若虛對於這四字有不一樣的見解，如果考生用傳統知識來答題，一定無法答對，需要了解通篇的意思才能解答。

陳怡樺在以題組題舉例，該題改寫盧希鵬「為什麼員工都是哈士奇，狼呢？」題目雖然直接印出哈士奇圖片，但其實是用「哈士奇」考古文「虬髯客傳」，該題相當創新，考生無法直接解答，需要思考一下。

陳怡樺強調，今年的題目確實偏難，有些選項的設計相當細，需要反覆思考才能推敲出答案，自己在做答比平常多花了15至20分鐘。