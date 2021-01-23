國軍避桃令　傳確診女護理師家人疑陸軍少校

▲國軍三三化兵群當忙進行部桃周邊7個里的消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

政治中心／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，國防部開第一槍，下令全體官兵避免前往桃園，接著部分縣市政府跟進實施「避桃令」，引發政治效應。根據《風傳媒》獨家報導，國防部推「避桃令」背後原因，疑是部桃確診女性護理師有家人在陸勤部擔任少校軍官。

報導指出，該軍官曾到陸軍司令部辦公，因此軍方為防敦睦艦隊事件重演，匡列該軍官，以及與其曾接觸的8位辦公室同事為高風險族群隔離中；所幸國軍各單位自主隔離人員目前一採快篩均為陰性。

不過，軍方私下表示，此為不正確的訊息，建議外界以中央疫情指揮中心訊息為準。

部分縣市實施「避桃令」後，引發政治效應。為撇清歧視桃園嫌疑，國防部22日不僅指出，桃園是國軍在北部地區的防衛重鎮，國防部堅定支持桃園的防疫工作；更於同日晚間發布一「國軍不避桃」則影片，強調國軍力挺桃園，一定會跟桃園站一起。

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