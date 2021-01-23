警父力挺部桃護理師女兒！　30字告白藏洋蔥：她很認真

▲范源正30字力挺女兒。（圖／翻攝自Facebook／蘆竹愛警）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院近日爆發群聚感染，至今已有12人染疫；院內醫護人員除了要頂住疫情變化的壓力，同時也要面對社會輿論，相當辛苦。桃園蘆竹分局副分局長范源正稍早在臉書社團上發文，提到愛女也是部桃護理師，「我挺她！」貼文曝光後，立刻吸引大票網友留言回應，「台灣人有你們真好」、「桃園加油！醫護人員加油」。

桃園蘆竹分局副局長范源正在臉書社團「蘆竹愛警」發文表示，他的女兒其實也是部桃的護理師，「她很認真做好自己的工作」，所以身為爸爸的他，絕對力挺到底，「我挺她！挺部桃！挺桃園！」

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▲部桃緊急淨空，深夜轉送畫面曝光。圖與本文無關。（圖／柳育漢授權提供）

貼文一出，不少網友紛紛留言聲援，「加油！大家一起加油」、「我也挺她！挺部桃！挺桃園」、「加油！我挺桃園人，我桃園人我驕傲」、「您的寶貝女兒優秀，為所有醫護人員加油」、「他們都是守護我們健康的人，我們要鼓勵、支持，醫護人員加油喔」、「身為桃園人，我以部桃為榮」。

據了解，部桃發生院內群聚疫情，指揮中心20日緊急下令，清空醫院病房，並將患者送至其他醫院；雖然轉院過程相當緊急，工作也十分繁重，但醫護人員都義無反顧投入工作，沒有人出聲抱怨，默默守護的舉止令人動容。