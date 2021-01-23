來不及道別！部桃護理師「隔窗照」逼哭網　怕連累家人：不敢靠近

▲衛福部立桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部立桃園醫院近日爆發群聚感染，至今已有12人染疫；院內醫護人員除了要頂住疫情變化的壓力，同時也要面對社會輿論，相當辛苦。部桃加護病房的一名護理師發文表示，1月11日那天，她忽然收到居家隔離的通知，在醫院洗完澡後就被送到檢疫所，甚至「來不及跟先生、女兒們說再見」，而後，即便看到家人就在面前，也不敢抱、不敢碰，「因為害怕連累。」

部立桃園醫院加護病房的一名護理師今（23）日凌晨發文表示，「今天終於是隔離的最後一夜 ，很感謝這段期間大家的關心與陪伴。」原PO回憶道，去（2020）年疫情剛開始，她就曾聽過前輩分享SARS時期的事，當時的第一線醫護人員真的很辛苦、很偉大，因為有了那次經驗，加上很多人的犧牲，才有現在的SOP，「也讓我們有一個正確的方向。」

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原PO剛畢業就踏入臨床，走急重症外科的她，從未想過自己也有需要照顧新冠肺炎重症病患的一天，因此她永遠記得院內的第1個重症患者。

原PO說，當時單位一接到通知，長官全來了，每個人都很仔細準備、反覆檢查，「防護裝備齊不齊全，酒精、乾洗手、漂白水全部準備」，就怕會有什麼疏漏；她也坦言，大家最怕的，其實還是「看不到的病毒，你永遠不知道它會停留在哪裡。」

原PO那天下班後依舊留在單位，看著同事小心的將患者送進負壓隔離病房，安頓好了才離開，因為在病房內，不論缺少什麼東西都需要外面的人幫忙，「畢竟穿脫隔離衣很耗時間，而且越快越容易出錯，怎麼可能髒了馬上就換一件。」

▲家人明明就在自己眼前，原PO卻不敢靠近。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

防疫至今已經1年了，他們陸陸續續照顧了好幾個病患，但即便如此，每次穿完防護裝備，都還是會站在鏡子前檢查自己是否穿戴正確、齊全，確認後才會進入負壓隔離病房，只是想不到，1月11日那天，原PO竟收到了居家隔離的通知。11日那天，她照顧完重症患者、在醫院洗完澡，隨即就坐上醫院安排的車到檢疫所，除了來不及收行李，「也來不及跟先生、女兒們說再見。」

原PO感性說道，先生是這段時間最辛苦的人，除了要面對公司和學校的壓力，還要自己照顧2個孩子；日前寒流來襲，老公帶著小孩送行李給她，當時她瞬間明白什麼是世界上最遙遠的距離，因為就算家人就在她眼前，「但卻抱不到也碰不到，因為害怕連累。」

不過即便如此，原PO還是「不後悔選擇了這一條路」，她很感謝先生的支持，以及同事和長官們的愛心，她依舊會堅守崗位、繼續奮戰，「希望疫情可以快點結束，第一線醫護人員加油！」最後她也說，「桃園醫院加油，我們真的很需要大家的鼓勵！」

此外，原PO也分享了先生和女兒們的照片，不少網友看到後回應，「看到照片我都哭了」、「這張照片令人感動、更加不捨」、「身為媽媽看到這張照片真的很不捨也很心疼」、「自己有小孩，看到這張照片跟內文，我都哭了」、「看到照片竟然哭了」、「好感動，謝謝有你們」、「感謝你們，辛苦了」。