部桃緊急淨空！醫護深夜護送轉院…畫面曝光千人哭了

▲由於爆發群聚，部桃緊急將病患轉院，深夜轉送畫面曝光。（圖／柳育漢授權提供）



記者柯振中／綜合報導

部立桃園醫院爆發新冠疫情群聚，警戒區住院病患緊急轉院。對此，醫院專員柳育漢在臉書分享，當時轉院過程緊急，工作又十分繁重，救護人員義無反顧投入工作，默默守護的舉止令人動容，文章也迅速被轉貼到各大社團，引起網路迴響。

部桃發生院內群聚疫情，指揮中心20日緊急下令，淨空醫院病房，依序將患者轉送至其他醫院。對此，柳育漢還原當時的狀況，20日到21日之間，住院患者開始大規模轉院，當時他與另一名醫師負責救護車指派、調度，以及轉送工作的協調。

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患者上車前，救護人員必須與隨車家屬確認床號、姓名以及目的醫院。看著患者家屬提著行李上救護車，令柳育漢深有感觸，也頻頻致歉，「真的不好意思，造成你們不便，希望到外院後早日康復。」

▼部桃緊急淨空，深夜轉送畫面曝光。（圖／柳育漢授權提供）



由於事態緊急，患者人數多，轉送工作猶如馬拉松般沒有停歇，持續到深夜，無論是負責轉送聯繫的協調員、病房醫護，或是救護人員、病患家屬來說，都十分辛苦，「然而，家屬跟我說：不會啦！謝謝你們幫忙安排，你們比較辛苦！希望大家都能平安！」

無論是消防局人員，或是民間救護車公司的人員，每趟勤務結束後，要立刻替救護車消毒，接著返回醫院，進行下一次的護送任務，所有人身心俱疲，但無人出聲抱怨，默默地用行動替醫護分憂解勞。

▼儘管工作繁重，醫護人員、護送人員仍在深夜默默守護台灣。（圖／柳育漢授權提供）



柳育漢感性地說，看見這次的緊急轉送，他內心十分感動，不得已必須轉院的病患以及家屬，幾乎都能配合、體諒，「我想，大家如果都能配合疫情指揮中心的相關防疫及應變措施，我們都能越來越好的！」

柳育漢的文章發出後，立刻收到上千個讚，文章也不斷被轉發、分享。網友們看完齊心協力守護台灣的舉動，感動地留言，「辛苦各位醫護！開救護車各位也辛苦了」、「辛苦了！謝謝你們……相信可以撐過這一切」、「看完眼眶泛淚了，辛苦大家了！讓我們一起為台灣加油，減輕醫療人員的負擔，一起勤洗手、戴口罩，不群聚。」

►一鍋一蓋不到500元

▼每進行一趟轉送，救護車就要進行消毒，這群人仍堅持著，完美達成每趟任務。（圖／柳育漢授權提供）