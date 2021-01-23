獨／部桃「佳燕」自願搬進病房宿舍　鄭文燦159字親筆謝函曝光

▲鄭文燦親筆寫卡片贈佳燕。（圖／翻攝自鄭文燦臉書，下同）

記者蕭羽耘／綜合報導

部立桃園醫院醫師照顧新冠肺炎重症患者染疫，如今又傳出多起院內感染。部桃護理師葉佳燕日前在臉書分享「因不想波及家人，選擇自願住在醫院」，引起近10萬網友湧入加油打氣。桃園市長鄭文燦得知該訊息後，親自寫下感謝函給這位護理師，除了表達謝意外，也強調「部桃同仁已經寫下醫護人員的典範，我們盼望的平安會來到。」

護理師葉佳燕日前在臉書宣告，決定在20日入住部桃的病房住宿，表明自己不是確診，也不是有症狀被隔離，是因為不想波及家人。她進一步描述，醫護染疫的消息傳出，是如何改變了大家的生活，甚至差點將醫護人員逼到崩潰的高峰，沒想到這篇貼文獲得廣大迴響，至今有近10萬網友點讚打氣，並溫暖許多人的心。

鄭文燦在看過貼文後，也深受葉佳燕感動，他親筆寫下送給葉佳燕的感謝函。在159字的感謝函內容中，鄭文燦也表示，這段時間，葉佳燕與部桃同仁，捨棄休息，犧牲與家人相處的時光，全心投入防疫工作，「妳在第一線守護台灣，我要代表桃園市民致上最深的謝意。」

另外，鄭文燦23日也透過臉書強調，部桃同仁已經寫下醫護人員的典範，不畏不懼，替國人守住健康與安全的防線，我們也要做醫療同仁最堅強的後盾，配合各項防疫措施。我相信黑暗終將散去，辛苦總會結束，我們盼望的平安會來到。

鄭文燦感謝葉佳燕的親筆信函內容如下：

佳燕：

這段時間，妳與部桃同仁，捨棄休息，犧牲與家人相處的時光，全心投入防疫工作。妳在第一線守護台灣，我要代表桃園市民致上最深的謝意。

妳不喊苦，我卻能深刻感受到那一份辛苦之後的勇敢與熱情，部桃同仁已經寫下醫護人員的典範，不畏不懼，替國人守住安全與健康的防線。

我相信，黑暗終將散去，辛苦總會結束，我們盼望的平安會來到。

文燦