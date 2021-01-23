遊樂園廢棄36年！他隻身勇闖「拍詭片」　網嚇壞留言：有看到人…

▲荒廢超過36年的摩天輪自己轉動了起來。（圖／翻攝自Twitter影片／@7dan）

記者張寧倢／編譯

恐怖電影經常以廢棄學校、遊樂園、育幼院作為背景題材，也有許多大膽民眾慕名前往這些廢墟探險、朝聖，推特上就有一名網友分享自己來到一處荒廢超過36年的遊樂園，並上傳了當時摩天輪一邊轉動、一邊發出巨響的詭異影片，引起網友熱烈討論這背後是否有股神祕的力量，還有人看見車廂後方似有不明物體。

日本一名熱衷廢墟探訪的推特網友@7dan於16日上傳一段令人發毛的影片，在一個關閉了超過36年「甲賀家庭樂園」中，有一座殘破不堪的摩天輪，奇怪的是，摩天輪竟然隨風不停轉動，看起來就像仍在營運中，而且不只有金屬摩擦的尖銳聲響，還有類似馬達運轉的低沉轟隆聲，嚇壞不少網友。

▲原PO表示，很想用無人機拍下數十年前建造的遊樂園，其實白天也是蠻有田園風情的。（圖／翻攝自Twitter／@7dan）

原PO指出，摩天輪轉動的聲響異常巨大，甚至在遠處都能聽到，多數的車廂地板早已腐鏽損毀，但仍有車廂還能乘坐，「搭上去的話感覺能這樣繞完一圈，如果中途風一停，那就回不來了。」原PO也說，這裡就像都市傳說一樣被人們流傳開來，但因為網路上的資訊久未更新，很難知道確切位置，自己也是好不容易才找到的。

▲其他網友在影片中發現，摩天輪車廂後方似乎有不明物體。（圖／翻攝自Twitter／@atu_REACTO）

貼文至截稿前已獲9.3萬個讚、2.3萬則轉推，許多網友在底下推測，是否背後還有股神祕力量，因為推動摩天輪應該需要不小的推力。另外也有網友點出，似乎從其中一段影片中的車廂窗戶縫隙間看見類似「手臂」的不明物體，多名網友也回應「告訴我，那應該是同行友人的手吧...」

此外，網友也寫下各種猜測與個人感想，「好像電影幽靈船，感覺會有很多表情悲傷的孩子們坐在車廂裡」、「遊樂園廢墟有濃濃的哀愁感」、「影片出現女人的聲音是在跟誰講話」、「這樣很吵吧？只有我想讓它安靜下來嗎」、「颱風來的話會高速旋轉嗎」、「我小時候常常去這裡玩，雖然記憶很模糊」、「查了一下好像是1985年關閉、2008年拆除設施的樣子。」

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