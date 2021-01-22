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收賄千萬助非法採礦！　「草原變黑坑」陸官員懺悔：我闖了天禍

▲▼央視節目播出，前青海副省長文國棟包闢非法採礦，收賄千萬元人民幣的案例。（圖／翻攝央視）

▲青海柴達木本應接受保護復育的草原，在非法採礦下越來越糟，成為黑坑。（圖／翻攝央視）


記者陳政錄／綜合報導

官商勾結掩護非法採礦、破壞自然生態，在中國大陸真實上演。《央視》揭露，前青海副省長文國棟，自2015年來利用職權，收取千萬人民幣紅包，擔任「興青公司」保護傘，讓其以生態治理名義非法採礦，直到2020年東窗事發後，文國棟才第一次看現場查看，眼見廣闊草原變成天坑，呢喃「我闖了天禍」，一切都來不及。

邁入十四五時期開局之際，中共近日積極宣傳中央反貪腐、整肅紀律事件，在21日晚《央視》的《政治監督》節目中，揭露今年初遭中紀委立案調查落馬的前青海副省長文國棟，一步步走向「犯罪深淵」的全過程。

▲▼央視節目播出，前青海副省長文國棟包闢非法採礦，收賄千萬元人民幣的案例。（圖／翻攝央視）

▲前青海副省長文國棟包闢非法採礦，收賄千萬元人民幣。（圖／翻攝央視）

文國棟現年51歲，曾任中共海西州委書記、青海省柴達木循環經濟試驗區黨工委書記等職，2020年升為副省長未滿兩個月，就因掩護非法採煤事發，在同年9月向中共中紀委自首，並於今年1月4日遭公告立案審查，批評他「喪失黨的理想信念宗旨」，對黨中央重大決策部署敷衍了事、另搞一套，甚至「靠煤吃煤」，與不法私營企業主搞利益交換。

節目內容揭露，木里礦區位於祁連山南麓青海境內，因多年的濫挖濫採形成多個巨大的天坑，以致中共中央於2014年起，陸續作出指示，要遏制破壞式開採，對環境恢復治理。

惟負責當地邊坡生態治理的興青公司，其控制人馬少偉是文國棟同鄉，兩人熟識多年，因此等到後者於2015年，高升海西州委書記，馬少偉立刻察覺多年經營的關係能派上用場，遂一口氣將每年給文國棟拜年的紅包，漲到20萬元人民幣。

▲▼央視節目播出，前青海副省長文國棟包闢非法採礦，收賄千萬元人民幣的案例。（圖／翻攝央視）

▲該地區原本被中共中央要求重點保護，但如今只剩犯罪集團所安排的觀景台上，可以看到綠色草原。（圖／翻攝央視）

在此之後，文國棟成為興青公司非法開採煤礦的保護傘，連帶形成10多人的利益共同體，陸續收受賄賂千萬元人民幣，直到2020年8月才被媒體曝光。後經官方調查，興青公司自2007年以來，已非法採煤1195萬噸，廣闊草原被摧殘殆盡，犯罪集團更在中央派人檢查時，設置一處「只有那邊看得到草原復育景觀」的觀景台，好敷衍了事。

2020年8月事發後，擔任保護傘多年的文國棟第一次到現場查看，才驚覺「周邊草原綠油油的，遠處還是藍天白雲，底下突然黑黝黝的大坑。」他說，第一反應就是感覺天塌下來了，「我感覺是闖了天禍。」

目前，文國棟已主動投案，正接受中共中央紀監委調查，利益團體包括興青公司實際控制人馬少偉等，也被公安機關採取強制措施。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼前青海副省長文國棟包闢非法採礦現場。（圖／翻攝央視）

▲▼央視節目播出，前青海副省長文國棟包闢非法採礦，收賄千萬元人民幣的案例。（圖／翻攝央視）

▲▼央視節目播出，前青海副省長文國棟包闢非法採礦，收賄千萬元人民幣的案例。（圖／翻攝央視）

▲▼央視節目播出，前青海副省長文國棟包闢非法採礦，收賄千萬元人民幣的案例。（圖／翻攝央視）

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