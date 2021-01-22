拜登上任　藍營智庫：美中若降溫是兩岸和解契機

▲▼1月22日，國家政策研究基金會舉辦美國兩岸政策的變與不變記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

美國總統拜登20日宣誓就職，外界普遍認為美中緊張關係會隨之趨緩，藍營智庫、國家政策研究基金會國安組召集人林郁方表示，美中和解，會創造兩岸和解契機。前國安會諮委邱坤玄認為，拜登上台對兩岸重新開機，台灣也應把握此機遇期，即使無法展開對話協商，也應改善兩岸氛圍，呼籲蔡政府能「狹路掉頭。」

國家政策研究基金會22日舉辦「美國兩岸政策的變與不變」記者會，針對駐美代表蕭美琴獲邀出席拜登就職，林郁方在會前受訪稱，不需過分拿此事做文章，儘管民進黨認為這是「大突破」，實際上國民黨執政時期也有，單一事件也不足以反映美台關係。至於外界對邀請函形式、時間、單位的討論，他認為疫情期間，可能較特殊，「我們不曉得，外交部也不妨出面講清楚。」

▲前國安會諮委邱坤玄。（圖／記者陳政錄攝）

至於美國新政府上台後、兩岸政策的變與不變，前國安會諮委邱坤玄認為，相較於川普，拜登更多注重多邊主義，並致力於恢復國內秩序和國際秩序，所以競爭是主軸，但競爭底下也有共存，變成所謂的「鬥而不破，合而不固。」

在此之下，由於美國國務卿提名人布林肯近日演說中，對台政策並無明顯超越歐巴馬時代的言詞，邱坤玄預測，對台方面，拜登時代，歐巴馬政府時期的一些熟悉名詞會重複出現，譬如「一中原則」、兩岸政策將基於台灣關係法、三個公報等，美國也將在一方面不支持台獨的立場下，強調中共不能在台海使用武力、維繫區域和平。

林郁方說，隨美中關係呈現持續競合態勢，民進黨政府也不用擔心，美國跟中國大陸和解會傷害到台灣，因為台灣仍是很重要性的籌碼，且另一方面，若美中關係趨緩，能讓雙方在南海、台海的對峙局面緩和，就會讓台灣跟中國大陸之間的關係得到改善。

邱坤玄進一步呼籲，在過去川普執政時期下的兩岸關係，已在學術界、一般民間交流中產生寒蟬效應，未來即便無法展開官方的對話、談判，仍應改善兩岸氛圍，不對大陸採取歧視宣傳與作為，造成14億大陸人民的對我敵視，才是我們最大的威脅。

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