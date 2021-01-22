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中國駐英大使劉曉明將離任　告別演說倡「深化合作」

▲▼中國駐英大使劉曉明將離任，線上發表告別演說。（圖／取自中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館網站）

▲中國駐英大使劉曉明將離任，線上發表告別演說。（圖／取自中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館網站，下同）

記者陳政錄／綜合報導

中國駐英大使劉曉明，於當地時間20日經官方證實他將離任，結束11年的出使工作，但中國尚未揭露繼任人選。在告別演說中，劉曉明提到2015年中國國家主席習近平對英國進行「超級國事」訪問後，開啟中英關係的「黃金時代」，籲未來兩國能繼續抓住機遇、深化合作。

劉曉明現年65歲，自1975年起長期擔任中國駐外外交官，曾派赴美國、埃及、朝鮮等，並曾任甘肅省政府副秘書長、中央外事辦副主任等職，2010年接替傅瑩，擔任中國駐英國大使，11年任期創下中國歷任最長的駐外大使紀錄。

▲▼中國駐英大使劉曉明將離任，線上發表告別演說。（圖／取自中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館網站）

▲官方公告劉曉明發表告別演說的訊息。

受新冠肺炎疫情、港版國安法影響，面對國際局勢驟變，也讓劉曉明離任後的中英關係被受關注。據英國媒體《衛報》報導，中方擬派外交部副部長鄭澤光接任，但中國外交部尚未公開人選。

在當地時間20日，於線上舉辦的告別座談會中，劉曉明發表題為《堅定信心，抓住機遇，深化合作》的主旨演講。他說，這11年，中英舉行兩國總理會晤、經濟財金對話等高層對話機制，為中英合作注入了強勁動力，雙方共同見證和推動中英貿易投資邁向新高度。

展望未來，劉曉明提出三點期許，包括要胸懷大局，互尊互信，以及把握大勢，堅定信心和抓住機遇，深化合作。他表示，當今世界正面臨百年變局和世紀疫情的疊加衝擊，單邊主義、保護主義和逆全球化思潮抬頭，不確定不穩定因素增多，要對中英互利合作的未來充滿信心。

他表示，中英應積極發揮各自優勢，推進雙方政策協調和戰略對接，深化雙方在貿易投資、基礎設施、金融、高新科技等領域合作，打造更多合作成果，助力各自發展繁榮，更好造福兩國人民。　　

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