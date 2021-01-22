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歐洲議會籲歐盟「制裁林鄭月娥」　北京：別當人權教師

▲▼林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

關切香港民主派遭鎮壓，歐洲議會通過人權相關決議案，呼籲歐盟成員國考慮制裁香港特首林鄭月娥。對此，中國外交部發言人華春瑩22日表示，反對這種粗暴干涉中國內政的行為，敦促歐洲議會正視香港已經回歸中國的現實，恪守國際法和國際關係的基本準則，摒棄雙重標準，停止充當別國的「人權教師爺。」

關於歐洲議會通過涉港決議，華春瑩表示，我想再次強調，香港事務純屬中國內政，根本不是什麼民主人權問題，任何外國政府組織和個人都無權干預。歐洲議會的部分議員混淆是非、顛倒黑白，推動通過所謂決議，是對中國香港事務和中國內政的粗暴干涉，中方表示堅決反對。

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩強調，香港國安法實施以來，香港社會重回安定，法治正義得到聲張，香港居民和外國在港公民的各項合法權利和自由，在更加安全的環境中得到了更好的保障。

據了解，歐洲議會今天通過人權決議案，在發布的新聞稿中提到，呼籲香港當局，立刻無條件釋放最近被捕的民主反對派代表人士，以及先前被依港區國安法顛覆罪名為由、遭到拘留的人士。並點名黃之鋒、林朗彥和周庭等人。

對此，中國駐歐盟使團稱，中國政府治理香港的依據是中華人民共和國憲法和香港特區基本法，不是《中英聯合聲明》，任何國家和組織無權借《中英聯合聲明》干預香港事務。

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