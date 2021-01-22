中國爆2新型豬瘟！　路透：恐是「非法疫苗」流竄引發突變

▲中國新型豬瘟會增加健康幼豬的死亡率。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國養豬場出現2種新型的非洲豬瘟病毒株，並且已經有至少1000頭豬遭到感染，業界人士透露，新的病毒株可能是從「非法疫苗」中突變而來。不過，有科學家表示，新型毒株不會造成豬大量死亡，而是讓豬出現慢性疾病，增加健康幼豬的死亡率。

根據《路透社》報導，中國第四大養豬場「新希望六和」出現2種新的非洲豬瘟病毒株，目前至少有1000多頭母豬，還有簽約養殖場的增肥肉豬遭到感染。新希望六和首席科學家閆之春（Yan Zhichun）表示，新種毒株缺少了「MGF360」與「CD2v」2種基因，但此毒株不會造成大量死亡，而是讓豬出現慢性疾病，增加健康幼豬的死亡率。

研究指出，從非洲豬瘟中刪除某些「MGF360」基因讓豬產生免疫力，但最後中國沒有將其研發成疫苗，因為它會突變回有害狀態。不過這類移除「MGF360」基因的做法，已經流入市面做成非法的豬瘟疫苗，可能因此引發新型豬瘟；中國農業農村部也多次呼籲豬農，切勿使用來路不明的疫苗。

國際家畜研究所（ILRI）首席科學家絲蒂娜（Lucilla Steinaa）指出，新型豬瘟缺少的病毒基因，和實驗室進行的疫苗研發相同，「這真的是太巧合了。」不過目前還無法判定這些新型毒株的來源，若持續擴散，會讓中國的嚴峻豬肉市場情況雪上加霜。

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