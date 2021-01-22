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學測考生「體溫超標」防疫試場開4間　16人違規帶手機沒關

▲▼110學年度大學學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

▲110學年度大學學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

記者許展溢／台北報導

大考中心今（22日）分析下午大學學測國文考科試題特色，提到前一科英文違規狀況，其中，手機沒有完全關機就有16件，更有人攜帶物品發出聲響7件。隔離試場和上午英文科一樣維持3間，有7人，防疫試場，截至目前開了4間（每人一間）。

大考中心主任周兆民說，到目前為止，統計手機未完全關機英文科有16件，不過，數目可能還會有變化，主要原因各考分區忙，通報上會有時間落差，攜帶手機有關機或不可攜帶物品共11件，攜帶物品有發出聲響7件。

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▲▼110學年度大學學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

▲考分區因有學生體溫過高開設防疫試場。（圖／大考中心提供）

各界關心隔離、防疫試場，周兆民表示，隔離試場沒變動，維持7 人3間，可搭防疫計程車或依各縣市規範往返隔離試場之間。防疫試場上午有3間，國文科增加1間，研判是中午外出用餐，返回體溫過高超過標準開設，共4間。是否有人沒戴或沒戴好口罩？周兆民說，目前都沒有。

至於7位隔離試場考生中是否有居家隔離考生？周兆民強調，這無法多說，只能說三類（居家隔離、居家檢疫和自主健康管理）中有兩類，還是要讓考生有穩定情緒應考，順利完成。另外，周兆明說明，第二節報考國文選擇應到人數128430人，實際到了126226人（98.28%），2204人缺考（1.72%），跟去年1.56％相比，缺考增加0.16%。

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